Estos son los nuevos cursos de oficios entre la UNSJ y Rawson: de albañilería a IA

Entre las capacitaciones previstas se encuentran albañilería básica, plomería nivel inicial, construcción en seco, instalación de aire acondicionado, marketing para emprendimientos y aplicaciones vinculadas a inteligencia artificial. Cada curso tendrá modalidad presencial y una duración estimada de 40 horas.

El Rector señaló además que se trata de formaciones pensadas a partir de demandas reales de la sociedad. “Son actividades que la comunidad requiere para profesionalizarse y generar nuevas oportunidades laborales”, afirmó.

Por su parte, el intendente Carlos Munisaga valoró el acompañamiento permanente de la UNSJ y sostuvo que el trabajo conjunto permite “vincular los saberes que tiene la Universidad con las necesidades de nuestra comunidad”.

Asimismo, subrayó la importancia de que las y los participantes obtengan una certificación universitaria. “Tener un certificado universitario que avala ese conocimiento y ese oficio es muy importante”, indicó.

Desde el municipio adelantaron que, tras la firma del convenio, en los próximos días se avanzará en la definición del cronograma de cursado y en la apertura de inscripciones. Según informaron, en convocatorias anteriores hubo una alta demanda, con más de 1500 personas interesadas. Este año el cupo de cada curso será de 40 asistentes.

Con esta nueva acción territorial, la UNSJ reafirma su compromiso con la extensión universitaria, la inclusión y la generación de oportunidades de formación en toda la provincia.