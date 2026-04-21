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Así quedaron las nuevas tarifas del transporte público en San Juan

El Ministerio de Gobierno informa que, tras el acuerdo alcanzado entre la Secretaría de Tránsito y Transporte y los empresarios del sector, se actualizaron las tarifas del transporte público de pasajeros en la provincia.

La nueva estructura tarifaria queda establecida de la siguiente manera:

* Primera sección: $ 1.300,00 / Boleto Escolar y Docente Gratuito

* Albardón: $ 2.177,51

* Pocito: $ 2.177,51

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* 9 de Julio: $ 2.177,51

* San Martín: $ 2.459,18

* Caucete: $ 3.553,35

* Angaco: $ 2.459,18

* 25 de Mayo: $ 3.553,35

* Zonda: $ 3.564,94

* Ullum: $ 4.950,86

* Sarmiento: $ 5.243,36

* Jáchal: $ 21.829,27

* Valle Fértil: $ 32.738,47

* Iglesia: $ 36.378,48

* Calingasta: $ 36.378,48

Desde el Ministerio de Gobierno se destaca que esta actualización responde a la necesidad de garantizar la continuidad y calidad del servicio en todo el territorio provincial, en el marco del diálogo permanente con los distintos actores del sistema.

El cambio de los nuevos valores se dará conforme al proceso del Sistema Sube, por lo que se informará con antelación de su variación.

Asimismo, se recuerda a los usuarios la importancia de utilizar los canales oficiales para informarse sobre beneficios vigentes, como el boleto escolar y docente gratuito.

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