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Buscan crear una oficina específica para investigar casos de grooming

Ante el crecimiento exponencial de los delitos informáticos contra menores, el Ministerio Público Fiscal proyecta reestructurar sus unidades para dar respuestas especializadas.

El fiscal de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Delitos Informáticos, Pablo Martín, reveló la preocupante situación que atraviesa la provincia respecto a los delitos contra la integridad de menores en entornos digitales. Según las estadísticas oficiales, la iniciativa de una nueva oficina surge debido a que los casos siguen en aumento de manera sostenida.

"Lamentablemente estos casos siguen en aumento, es una temática que hemos hablado con el fiscal general y estamos intentando juntar un poquito más de recursos para dar la solución o por lo menos la respuesta necesaria", explicó Martín en radio Sarmiento. Las estadísticas reflejan esta urgencia: mientras que en todo el año pasado se registraron 74 casos de grooming, en lo que va del 2026 ya se contabilizan casi 35 denuncias, lo que marca una tendencia de crecimiento constante.

FISCAL PABLO MARTIN

El caso de las niñas de 9 y 10 años

La necesidad de recursos especializados se evidencia en investigaciones complejas como la que se lleva adelante por dos niñas de 9 y 10 años. El contacto se inició a través del juego Free Fire, donde el atacante —un hombre mayor de edad ubicado en Buenos Aires— captó la confianza de las menores mediante el chat interno y regalos de recompensas virtuales.

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Posteriormente, el sujeto las derivó a una plataforma denominada "Zangie". Sobre esta aplicación, el fiscal advirtió: "Tiene cifrado militar, es muy difícil rastrear a alguien que está detrás de eso. No hace falta vincular un correo ni un teléfono, y por eso pasa por alto los controles internacionales". El caso fue descubierto por una familiar que detectó la situación y permitió iniciar las tareas de investigación que hoy incluyen peritajes de Cámara Gesell.

Reestructuración y recursos

Debido a que todos los delitos han crecido, la intención es subdividir la actual estructura para optimizar el trabajo. "La idea es subdividir la unidad en una parte que sea solamente delitos informáticos y estafas por otro lado. Lo estamos pensando justamente por este crecimiento grande y porque entendemos que el abordaje de la víctima es fundamental", señaló el funcionario.

Respecto a la prevención, el fiscal Martín hizo hincapié en la responsabilidad de los adultos: "Si nosotros le damos un teléfono como si fuera un adulto, claramente estamos en riesgo". Recomendó el uso de herramientas como Family Link para configurar restricciones acordes a la edad y alertó sobre el uso de aplicaciones como TikTok en menores de 13 años, donde los filtros de protección se pierden si no se configura la edad real del niño.

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