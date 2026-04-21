Buscan crear una oficina específica para investigar casos de grooming

Posteriormente, el sujeto las derivó a una plataforma denominada "Zangie". Sobre esta aplicación, el fiscal advirtió: "Tiene cifrado militar, es muy difícil rastrear a alguien que está detrás de eso. No hace falta vincular un correo ni un teléfono, y por eso pasa por alto los controles internacionales". El caso fue descubierto por una familiar que detectó la situación y permitió iniciar las tareas de investigación que hoy incluyen peritajes de Cámara Gesell.

Reestructuración y recursos

Debido a que todos los delitos han crecido, la intención es subdividir la actual estructura para optimizar el trabajo. "La idea es subdividir la unidad en una parte que sea solamente delitos informáticos y estafas por otro lado. Lo estamos pensando justamente por este crecimiento grande y porque entendemos que el abordaje de la víctima es fundamental", señaló el funcionario.

Respecto a la prevención, el fiscal Martín hizo hincapié en la responsabilidad de los adultos: "Si nosotros le damos un teléfono como si fuera un adulto, claramente estamos en riesgo". Recomendó el uso de herramientas como Family Link para configurar restricciones acordes a la edad y alertó sobre el uso de aplicaciones como TikTok en menores de 13 años, donde los filtros de protección se pierden si no se configura la edad real del niño.