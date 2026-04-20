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San Juan te busca: piden colaboración para hallar a dos hombres desaparecidos

Se trata de Cayetano Morales, de 74 años, y Daniel Alejandro Salguero, de 47 años. Ambos fueron vistos por última vez durante la primera quincena de abril.

El Programa Provincial de búsqueda de personas extraviadas, dependiente del Gobierno de San Juan, activó las alertas para dar con el paradero de dos ciudadanos que se encuentran desaparecidos. Las autoridades de seguridad y el Ministerio Público Fiscal difundieron las características físicas y las vestimentas que ambos portaban al momento de su extravío.

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El caso de Cayetano Morales

Cayetano Morales, de 74 años de edad, fue visto por última vez el pasado 10 de abril de 2026. Según la información oficial, el hombre tiene las siguientes características:

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Descripción física: Estatura de 1,80 metros, contextura grande, tez blanca y ojos negros. Tiene cabello largo ondulado de color cano, barba larga y bigote también canosos.

Vestimenta: Al momento de desaparecer, vestía un pantalón largo de color oscuro, campera oscura, gorro de tela negro y zapatillas oscuras.

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Búsqueda de Daniel Alejandro Salguero

Por otro lado, se busca intensamente a Daniel Alejandro Salguero, de 47 años, quien falta de su hogar desde el 13 de abril de 2026.

Descripción física: Mide 1,70 metros, es de contextura mediana, tez trigueña y tiene ojos verdes. Posee cabello corto y lacio, barba mediana y una seña particular: un tatuaje de un pato en su hombro derecho.

Vestimenta: Vestía una remera del club River Plate (blanca con rojo), una bermuda de jean y zapatillas de color negro.

Desde el programa "San Juan TE BUSCA" recordaron a la población que, en caso de contar con cualquier dato que ayude a localizarlos, se debe realizar la denuncia de manera anónima a la línea de emergencias 911.

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