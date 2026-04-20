San Juan te busca: piden colaboración para hallar a dos hombres desaparecidos

Descripción física: Estatura de 1,80 metros, contextura grande, tez blanca y ojos negros. Tiene cabello largo ondulado de color cano, barba larga y bigote también canosos.

Vestimenta: Al momento de desaparecer, vestía un pantalón largo de color oscuro, campera oscura, gorro de tela negro y zapatillas oscuras.

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Búsqueda de Daniel Alejandro Salguero

Por otro lado, se busca intensamente a Daniel Alejandro Salguero, de 47 años, quien falta de su hogar desde el 13 de abril de 2026.

Descripción física: Mide 1,70 metros, es de contextura mediana, tez trigueña y tiene ojos verdes. Posee cabello corto y lacio, barba mediana y una seña particular: un tatuaje de un pato en su hombro derecho.

Vestimenta: Vestía una remera del club River Plate (blanca con rojo), una bermuda de jean y zapatillas de color negro.

Desde el programa "San Juan TE BUSCA" recordaron a la población que, en caso de contar con cualquier dato que ayude a localizarlos, se debe realizar la denuncia de manera anónima a la línea de emergencias 911.