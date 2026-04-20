El Programa Provincial de búsqueda de personas extraviadas, dependiente del Gobierno de San Juan, activó las alertas para dar con el paradero de dos ciudadanos que se encuentran desaparecidos. Las autoridades de seguridad y el Ministerio Público Fiscal difundieron las características físicas y las vestimentas que ambos portaban al momento de su extravío.
San Juan te busca: piden colaboración para hallar a dos hombres desaparecidos
Se trata de Cayetano Morales, de 74 años, y Daniel Alejandro Salguero, de 47 años. Ambos fueron vistos por última vez durante la primera quincena de abril.