Un bebé dio positivo de cocaína: la madre acusó al papá de drogarlo para "calmarlo"
El hombre habría reconocido en una conversación posterior que el niño "no lo dejó dormir" y deslizó que pudo haberle dado la sustancia para tranquilizarlo, escena que se encuentra bajo investigación.
Un bebé de 2 años permanece internado en un hospital de Rosario luego de que un análisis confirmara la presencia de cocaína en su organismo. El caso se conoció en las últimas horas y es investigado tras la denuncia de la madre, quien aseguró que el padre drogó al menor para "calmarlo".
Según relató Luciana, de 21 años, lo pasó a buscar el viernes con el compromiso de regresarlo al día siguiente, pero incumplió ese acuerdo y recién lo devolvió el domingo por la noche. De acuerdo con el testimonio de la madre, el hombre habría reconocido en una conversación posterior que el niño "no lo dejó dormir"
"Me lo trajo sin ropa, solo con el pañal, estaba frío, apagado y agresivo. No quería que lo tocara nadie", describió la joven en diálogo con Rosario3, al tiempo que reconoció que el papá del niño es consumidor de drogas.
Ante ese cuadro, la mujer decidió llevarlo de inmediato al Hospital de Niños Zona Norte, donde los médicos descartaron signos de violencia física, pero ordenaron estudios complementarios. El resultado del análisis de orina confirmó la presencia de cocaína, por lo que el menor quedó en observación.
De acuerdo con el testimonio de la madre, el hombre habría reconocido en una conversación posterior que el niño "no lo dejó dormir" y deslizó que pudo haberle dado la sustancia para tranquilizarlo. También sostuvo que lo habría bañado con agua fría para calmarlo, aunque esa versión es parte de la investigación.
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Durante el lunes, el chico evolucionó favorablemente. "Se levantó, comió y volvió a dormir", indicó Luciana, mientras aguardaba la intervención policial para formalizar la denuncia contra el padre y avanzar en la causa.
El caso quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades y evaluar medidas de protección para el menor. La investigación incluirá los resultados toxicológicos y la actuación de organismos especializados en niñez para resguardar su integridad.