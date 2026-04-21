Un bebé dio positivo de cocaína: la madre acusó al papá de drogarlo para "calmarlo"

Ante ese cuadro, la mujer decidió llevarlo de inmediato al Hospital de Niños Zona Norte, donde los médicos descartaron signos de violencia física, pero ordenaron estudios complementarios. El resultado del análisis de orina confirmó la presencia de cocaína, por lo que el menor quedó en observación.

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De acuerdo con el testimonio de la madre, el hombre habría reconocido en una conversación posterior que el niño "no lo dejó dormir" y deslizó que pudo haberle dado la sustancia para tranquilizarlo. También sostuvo que lo habría bañado con agua fría para calmarlo, aunque esa versión es parte de la investigación.

Embed - Denuncian rastros de cocaína en un nene de dos años ► TELEFE ROSARIO

Durante el lunes, el chico evolucionó favorablemente. "Se levantó, comió y volvió a dormir", indicó Luciana, mientras aguardaba la intervención policial para formalizar la denuncia contra el padre y avanzar en la causa.

El caso quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades y evaluar medidas de protección para el menor. La investigación incluirá los resultados toxicológicos y la actuación de organismos especializados en niñez para resguardar su integridad.