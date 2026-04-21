La mesa cambia: el precio empuja a sustituir la carne vacuna por la de cerdo

Pero el problema no se agota en la góndola. El informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina advierte que el contexto internacional empieza a jugar su propio partido. Las tensiones en Medio Oriente, especialmente en zonas estratégicas como el estrecho de Ormuz, podrían impactar directamente en los costos logísticos. Y ahí aparece una variable clave: el transporte.

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Cada aumento en el combustible se traslada de manera casi automática a toda la cadena productiva. Hoy, el flete representa el 6% del precio final de la leche y el 8% del trigo, por lo que cualquier suba termina impactando en alimentos básicos.

A eso se suma otro factor estructural: la carga impositiva. En Argentina, uno de cada cuatro pesos que se paga por alimentos corresponde a impuestos. En el caso de la carne, ese peso asciende al 28% del precio final. Es decir, antes de llegar al consumidor, el producto ya arrastra una estructura de costos, tributos y márgenes que condicionan su valor.

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Detrás de cada corte de carne hay una cadena compleja. Desde la cría hasta la venta en carnicería, cada eslabón suma costos que terminan explicando más de la mitad del precio final. Lo mismo ocurre con el pan o la leche, donde la materia prima tiene una incidencia mucho menor que otros factores como la logística, la energía o la mano de obra.

En ese contexto, el cambio en los hábitos parece inevitable. La carne vacuna, históricamente central en la dieta argentina, empieza a perder protagonismo frente a opciones más económicas. El asado, símbolo cultural, cede terreno ante una lógica más pragmática: comer lo que se puede pagar.

La transformación ya está en marcha y los números lo confirman. No es solo una cuestión de preferencias, sino el reflejo directo de una economía que redefine, incluso, lo que llega al plato.