Multa récord por caza furtiva: tres condenados y un fuerte mensaje judicial

El procedimiento se concretó el sábado 18 de abril, cerca de las 21, cuando personal de Ambiente detectó una camioneta Toyota Hilux detenida en un camino rural. En el vehículo se encontraban Miguel Argüello, Raúl Bazán y Juan Canizo.

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Durante la inspección, los agentes hallaron restos de guanacos faenados. El conductor admitió haber descartado otros ejemplares en un zanjón cercano. Ante la situación, intervino Gendarmería Nacional, que confirmó el hallazgo de los animales y secuestró el armamento.

En el lugar, las autoridades incautaron una carabina semiautomática calibre .22 marca Norinco con mira telescópica, 68 municiones —incluidas puntas huecas— y tres cuchillos tipo carnicero. Si bien uno de los implicados tenía documentación del arma, fue igualmente condenado por portación ilegítima, ya que se encontraba cargada y en condiciones de uso en un contexto de caza ilegal.

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A través de un juicio abreviado, los tres imputados reconocieron su responsabilidad. Argüello recibió una pena de un año y seis meses de prisión condicional e inhabilitación para portar armas por el doble de ese plazo.

En tanto, Bazán y Canizo fueron condenados a un año de prisión condicional.

La sanción más significativa fue la multa solidaria de $13,5 millones —$4,5 millones cada uno—, con vencimiento el 27 de mayo. Se trata de la primera vez que se aplica una penalidad económica de este tipo en el fuero de Flagrancia.

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Además, el juez ordenó el decomiso y destrucción de los elementos secuestrados, mientras que el arma quedó a disposición de la ANMaC.

Un mensaje directo contra la caza ilegal

El fallo marca un precedente en la provincia. Desde la Justicia remarcaron que el objetivo es desalentar la caza furtiva mediante sanciones más severas, en un intento por ponerle un freno a una actividad que atenta contra la fauna silvestre.