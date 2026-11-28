Por qué rechazó el pedido

Según la resolución, los jueces consideraron que para analizar el planteo argentino es necesario definir primero una cuestión previa: qué Estado ejerce la soberanía sobre las Islas Malvinas.

El tribunal sostuvo que ese punto excede el alcance de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), marco jurídico bajo el cual se presentó la demanda.

En consecuencia, concluyó que no se cumplían las condiciones de jurisdicción necesarias para avanzar con las medidas provisionales solicitadas por la Argentina. Por esa razón, tampoco evaluó los argumentos vinculados con la urgencia del caso ni el posible daño irreparable que había planteado la representación nacional.

Los compromisos asumidos por el Reino Unido

Aunque rechazó el pedido argentino, el Tribunal dejó constancia de una serie de compromisos asumidos por el Reino Unido durante las audiencias realizadas en noviembre.

Entre ellos figuran:

No iniciar perforaciones antes del 21 de marzo de 2027.

No comenzar la extracción comercial de hidrocarburos antes de marzo de 2028.

No otorgar nuevas licencias petroleras mientras permanezca suspendido el actual régimen de concesiones.

La resolución aclaró además que el rechazo de las medidas cautelares no implica una definición sobre el fondo de la disputa ni anticipa cuál será el criterio del tribunal arbitral que deberá analizar el caso en una etapa posterior.

Qué pasará ahora

El organismo internacional instó a ambas partes a colaborar para acelerar la constitución del tribunal arbitral que continuará con el tratamiento de la controversia iniciada por la Argentina el 28 de septiembre.

Ese proceso podría comenzar entre diciembre de este año y enero de 2027.

En ese ámbito se analizarán los argumentos de fondo sobre las actividades petroleras en aguas que la Argentina considera parte de su plataforma continental y que el Reino Unido administra desde las Islas Malvinas.

El proyecto Sea Lion es uno de los principales desarrollos hidrocarburíferos previstos en la zona. Está liderado por la compañía Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, mientras que Rockhopper Exploration controla el 35% restante.

La discusión por los recursos naturales en torno a las Malvinas constituye uno de los capítulos más sensibles del histórico conflicto de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, una disputa que continúa sin resolución desde hace décadas.