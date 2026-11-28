En el sector norte, las tareas se distribuyen entre la mañana, de 7 a 13, y la tarde, de 16 a 21. El cronograma incluye el barrio Clemente Sarmiento, Villa Belgrano, Villa Juan Jufré y los barrios Asunción, Aromas del Vid, 5 de Diciembre, Colón, Cooperarq III y Mutual.

También se realizan intervenciones en calles como Rioja, Sarmiento, Chile, Entre Ríos, Haití y Caseros, además de distintos sectores delimitados por las avenidas Ignacio de la Roza y Libertador.

En la zona sur, el operativo alcanza a los barrios Luz y Fuerza, Los Álamos, Bancario, Bardiani, Santa María de Oro, Municipal, Los Paraísos, Catamarca y Ferroviario, entre otros.

Los trabajos también incluyen arterias de circulación importantes, como General Acha, Mendoza, Abraham Tapia y avenida Rioja, además de sectores cercanos al Hospital Rawson y la Terminal de Ómnibus.

Limpieza en el microcentro y la Peatonal

El área céntrica tendrá un operativo especial, con intervenciones en distintos cuadrantes y tareas de limpieza de espacios públicos y recolección de residuos.

Durante la mañana, de 7 a 13, los equipos trabajarán en las inmediaciones del edificio municipal, Tribunales y las calles comprendidas entre avenida España, avenida Rioja, 25 de Mayo y 9 de Julio.

Por la tarde se sumarán tareas de corte de césped y limpieza en las avenidas Libertador, Ignacio de la Roza y Córdoba, entre Rawson y España. También están previstas intervenciones nocturnas, de 00 a 05.

La Peatonal de calle Tucumán, entre Santa Fe y avenida Córdoba, tendrá un cronograma propio. Este sábado 28 de noviembre, la limpieza se realizará de 8 a 20, mientras que el domingo 29 está prevista de 8 a 13.

Los trabajos previstos para este fin de semana

Durante el sábado 28, el municipio realizará tareas de 8 a 13 y de 16 a 20. El operativo abarcará los cuadrantes céntricos comprendidos entre Ignacio de la Roza, Mitre, Caseros y Güemes, además de los sectores de Tribunales y el área delimitada por avenida España, Rioja, 25 de Mayo y 9 de Julio.

También habrá recolección de residuos de los cestos del microcentro, levantamiento de escombros y limpieza en las avenidas Libertador, Ignacio de la Roza y Córdoba, entre Rawson y España.

Para el domingo 29, de 00 a 05, está prevista la continuidad de las tareas en los principales cuadrantes del centro y la recolección de residuos.

Los operativos buscan reforzar el mantenimiento de la Ciudad antes del período de lluvias y mantener despejados los espacios urbanos ante posibles episodios de precipitaciones intensas.