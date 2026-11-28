Alrededor del minuto diez, ambos se quitaron los guantes en el centro de la pista y se midieron durante casi un minuto (unos 65 segundos según algunas crónicas). Intercambiaron más de 40 puñetazos, con golpes potentes de derecha, giros y momentos en los que ninguno cedía terreno. El casco de Bauer salió volando en uno de los intercambios, pero ambos se mantuvieron de pie hasta que los árbitros intervinieron.

¡LA PELEA DEL AÑO EN LA NHL!



Se dieron con todo pic.twitter.com/mPgXpi99QA — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 26, 2026

La pelea había sido anticipada: durante el calentamiento se los vio conversando. Jeannot explicó después que le había dicho a Bauer que estaba “haciéndose un nombre en la liga” y que se trataba de “una pequeña charla amistosa, nada serio”.