Los jugadores Tanner Jeannot (Boston Bruins) y Tyrel Bauer (Winnipeg Jets) protagonizaron una de las peleas más intensas y prolongadas de la temporada 2026-27 de la NHL. El enfrentamiento ocurrió el miércoles en el TD Garden de Boston, durante el primer período del partido entre ambos equipos.
Impactante pelea en la NHL: dos jugadores se dieron más de un minuto de puñetazos
Tanner Jeannot (Boston Bruins) y Tyrel Bauer (Winnipeg Jets) protagonizaron imágnes que dieron la vuelta al mundo en la liga de Hockey sobre Hielo estadounidense.