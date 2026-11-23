Una situación de extremo riesgo encendió las alarmas en San Juan luego de que se viralizaran imágenes de decenas de familias de todas las edades bañándose en el agua de la Costanera de Chimbas. El episodio ocurrió a pesar de que las autoridades reiteraron que el ingreso al cauce del río San Juan se encuentra terminantemente prohibido.
Viralizaron fotos de vecinos bañándose en la Costanera y piden no entrar al agua
A pesar de la terminante prohibición para ingresar al cauce del río San Juan, se viralizaron imágenes de decenas de familias de todas las edades refrescándose en la Costanera de Chimbas tras la apertura de compuertas del dique Ignacio de la Roza.