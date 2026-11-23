Si bien el agua volvió a correr por ese tramo tras más de dos décadas debido a la apertura de compuertas del dique Ignacio de la Roza —una maniobra técnica destinada a probar las defensas ante posibles crecidas—, desde el Gobierno provincial enfatizaron que el sector no es un balneario habilitado y que meterse representa un peligro grave para la vida.

En ese sentido, la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE) advirtió que se incrementó la descarga desde el dique, pasando de 10 a 15 metros cúbicos por segundo, lo que genera corrientes impredecibles y un aumento repentino en el nivel del agua.