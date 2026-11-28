La parte más comprometedora del registro aparece cuando el árbitro plantea incorporar a su colaborador en el supuesto acuerdo económico: “Te comento que lo tengo al asistente del costado también, así lo incluimos en el combo, en el McCombo. Vos avisame eso”, se escucha en la desgrabación difundida por el ciclo televisivo.

https://www.facebook.com/A24com/videos/afa-partidos-arreglados/1483368103760277/

De acuerdo con la explicación de Wiñazki y Fioriti, cada una de esas “botellitas” representaría 1.000 dólares y, en el encuentro al que haría referencia la conversación, el pedido habría llegado a los 15.000 dólares. La mención al “McCombo”, por su parte, estaría relacionada con la inclusión de uno de los jueces de línea dentro del presunto arreglo.

Durante el informe también se mencionaron antecedentes de denuncias sobre supuestas entregas de dinero en efectivo ocultas en cajas de vino, que habrían tenido como escenario oficinas vinculadas a dirigentes de la AFA sobre la avenida Del Libertador. En ese contexto, los periodistas relacionaron el episodio con el funcionamiento de la estructura arbitral encabezada por Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje, aunque las distintas acusaciones deben ser consideradas como señalamientos periodísticos y no como hechos judicialmente acreditados.

Además, el programa hizo referencia a investigaciones judiciales que involucran a Beligoy por presunto lavado de dinero y mencionó la adquisición de dos propiedades cuyos valores superarían los 700.000 y los 300.000 dólares, respectivamente. Según explicaron los conductores, la grabación llegó a la redacción a través de un dispositivo entregado por una fuente reservada y su autenticidad habría sido verificada antes de salir al aire.

Por último, Wiñazki y Fioriti adelantaron que existirían otras grabaciones vinculadas con árbitros y dirigentes del fútbol argentino, por lo que el material difundido podría ser apenas el comienzo de una investigación de mayor alcance. La aparición del audio de Lobo Medina abrió un nuevo frente de controversia alrededor del arbitraje nacional y puso bajo la lupa las presuntas irregularidades dentro de la AFA y el fútbol argentino.