Durante un operativo de control realizado en la madrugada de este martes, efectivos de Gendarmería Nacional Argentina detectaron más de cuatro kilos de marihuana ocultos en el baño de un colectivo de larga distancia que realizaba el recorrido desde Jujuy hacia Mendoza, con paso previo por San Juan.
Gendarmería descubrió droga oculta en un micro que iba a pasar por San Juan
Gendarmería secuestró más de 4 kilos de marihuana ocultos en el baño de un colectivo que viajaba desde Jujuy hacia Mendoza y que tenía previsto pasar por San Juan.