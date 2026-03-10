"
Gendarmería descubrió droga oculta en un micro que iba a pasar por San Juan

Gendarmería secuestró más de 4 kilos de marihuana ocultos en el baño de un colectivo que viajaba desde Jujuy hacia Mendoza y que tenía previsto pasar por San Juan.

Durante un operativo de control realizado en la madrugada de este martes, efectivos de Gendarmería Nacional Argentina detectaron más de cuatro kilos de marihuana ocultos en el baño de un colectivo de larga distancia que realizaba el recorrido desde Jujuy hacia Mendoza, con paso previo por San Juan.

El procedimiento se llevó a cabo durante un control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional 38, en territorio de Catamarca, donde personal del Escuadrón 67 inspeccionó el rodado.

Durante la revisión del micro, los uniformados contaron con la colaboración de un can detector de narcóticos de la Policía de Catamarca, que marcó de manera insistente el sector del baño del vehículo al detectar la posible presencia de estupefacientes.

Ante esa señal, los gendarmes realizaron una inspección más detallada del lugar y retiraron el recubrimiento plástico del lavamanos del sanitario. En ese compartimiento oculto encontraron cuatro paquetes de forma irregular que contenían una sustancia vegetal.

Luego de realizar las pruebas de campo correspondientes, se confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 4 kilos con 325 gramos.

El caso quedó en manos del Juzgado Federal N.º 1 de Catamarca y de la Fiscalía Federal de Catamarca, que dispusieron el secuestro de la droga y el avance de las actuaciones judiciales para determinar quién sería el responsable del cargamento.

La investigación ahora apunta a establecer cómo fue cargada la droga en el colectivo y quién sería su propietario, teniendo en cuenta que el transporte realizaba un recorrido interprovincial y debía atravesar varias jurisdicciones antes de llegar a destino.

