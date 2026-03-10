Gendarmería descubrió droga oculta en un micro que iba a pasar por San Juan

image

Ante esa señal, los gendarmes realizaron una inspección más detallada del lugar y retiraron el recubrimiento plástico del lavamanos del sanitario. En ese compartimiento oculto encontraron cuatro paquetes de forma irregular que contenían una sustancia vegetal.

Luego de realizar las pruebas de campo correspondientes, se confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 4 kilos con 325 gramos.

image

El caso quedó en manos del Juzgado Federal N.º 1 de Catamarca y de la Fiscalía Federal de Catamarca, que dispusieron el secuestro de la droga y el avance de las actuaciones judiciales para determinar quién sería el responsable del cargamento.

La investigación ahora apunta a establecer cómo fue cargada la droga en el colectivo y quién sería su propietario, teniendo en cuenta que el transporte realizaba un recorrido interprovincial y debía atravesar varias jurisdicciones antes de llegar a destino.