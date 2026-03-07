Múltiple choque en Ruta 20: un motociclista de 24 años está grave

La secuencia del accidente se dio de forma encadenada. El primero de los motociclistas impactó contra la parte trasera de la Surán. Instantes después, un segundo conductor de apellido Ruarte (24), oriundo del barrio Las Moritas, chocó contra la moto del primero.

Producto del impacto, ambos cayeron sobre el asfalto, pero Ruarte sufrió las heridas de mayor consideración. En medio del caos vehicular, el primer motociclista que había chocado contra el automóvil se dio a la fuga antes de ser identificado.