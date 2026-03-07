Durante las últimas horas del sábado, un grave accidente de tránsito alteró la circulación en la Ruta 20, a la altura de la Ruta 270. El incidente vial se produjo cuando el conductor de una VW Surán, identificado como Daniel Tapia (40), detuvo su vehículo al costado de la ruta, maniobra que no habría sido advertida por dos motociclistas que circulaban por la zona.
Múltiple choque en Ruta 20: un motociclista de 24 años está grave
El siniestro ocurrió este sábado por la noche frente a Bodegas Aries, en Caucete. Un joven de apellido Ruarte fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson tras un choque en cadena.