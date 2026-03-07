"
Múltiple choque en Ruta 20: un motociclista de 24 años está grave

El siniestro ocurrió este sábado por la noche frente a Bodegas Aries, en Caucete. Un joven de apellido Ruarte fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson tras un choque en cadena.

Durante las últimas horas del sábado, un grave accidente de tránsito alteró la circulación en la Ruta 20, a la altura de la Ruta 270. El incidente vial se produjo cuando el conductor de una VW Surán, identificado como Daniel Tapia (40), detuvo su vehículo al costado de la ruta, maniobra que no habría sido advertida por dos motociclistas que circulaban por la zona.

La secuencia del accidente se dio de forma encadenada. El primero de los motociclistas impactó contra la parte trasera de la Surán. Instantes después, un segundo conductor de apellido Ruarte (24), oriundo del barrio Las Moritas, chocó contra la moto del primero.

Producto del impacto, ambos cayeron sobre el asfalto, pero Ruarte sufrió las heridas de mayor consideración. En medio del caos vehicular, el primer motociclista que había chocado contra el automóvil se dio a la fuga antes de ser identificado.

Choque en cadena y operativo policial

Con los vehículos aún sobre la calzada, un VW Gol guiado por Facundo Farías (28) colisionó contra la moto de Ruarte, completando el choque en cadena. Debido a la gravedad del cuadro, el joven de 24 años fue derivado de urgencia al Hospital Rawson.

En el lugar del hecho trabajó personal policial de la Departamental Este y la subjefa de la Policía de San Juan, Cintia Álamo. La Ruta 20 permaneció interrumpida momentáneamente, por lo que se dispuso un operativo de desvío del tránsito para permitir las tareas de las unidades de emergencia y peritaje.

