Investigan la muerte de un hombre hallado en un callejón de Pocito

Al ingresar al rancho, Bustos advirtió que Páez no respondía y aparentemente no presentaba signos vitales, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades.

Tras el llamado, efectivos de la Policía de San Juan se trasladaron hasta el lugar y constataron el fallecimiento. En el sitio también intervino una médica legista, quien realizó una primera evaluación del cuerpo.

De acuerdo a las primeras observaciones, el cadáver no presentaba signos visibles de violencia, por lo que la principal hipótesis de los investigadores apunta a que se habría tratado de una muerte natural. Sin embargo, el cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia correspondiente, con el objetivo de confirmar las causas del fallecimiento.

La investigación quedó a cargo del ayudante fiscal César Recio y del fiscal Adolfo Díaz, pertenecientes a la UFI Delitos Especiales, quienes dispusieron diversas medidas para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Mientras se aguardan los resultados de las pericias forenses, los investigadores trabajan en la recolección de información y testimonios para determinar con exactitud cómo ocurrió el fallecimiento y descartar la intervención de terceros.