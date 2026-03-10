"
Investigan la muerte de un hombre hallado en un callejón de Pocito

Un hombre de 38 años fue encontrado sin vida en una precaria vivienda ubicada cerca del canal Céspedes, en Pocito. La Justicia investiga el caso y espera el resultado de la autopsia.

Un hombre de 38 años fue encontrado sin vida este martes por la tarde en una precaria vivienda ubicada en un callejón cercano al canal Céspedes, en el departamento Pocito. El hallazgo generó un fuerte movimiento policial en la zona y ahora la Justicia busca determinar con precisión qué ocurrió.

La víctima fue identificada como Silverio Filomeno Páez, quien se encontraba en situación de calle y residía junto a un amigo en un rancho ubicado al costado del canal, en inmediaciones de calle 6 y Chacabuco.

Según los primeros datos de la investigación, el hallazgo se produjo alrededor de las 14 horas, cuando su compañero de vivienda, Ceferino Argentino Bustos, de 56 años, regresó al lugar donde ambos residían, en el callejón Pellegrini.

Al ingresar al rancho, Bustos advirtió que Páez no respondía y aparentemente no presentaba signos vitales, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades.

Tras el llamado, efectivos de la Policía de San Juan se trasladaron hasta el lugar y constataron el fallecimiento. En el sitio también intervino una médica legista, quien realizó una primera evaluación del cuerpo.

De acuerdo a las primeras observaciones, el cadáver no presentaba signos visibles de violencia, por lo que la principal hipótesis de los investigadores apunta a que se habría tratado de una muerte natural. Sin embargo, el cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia correspondiente, con el objetivo de confirmar las causas del fallecimiento.

La investigación quedó a cargo del ayudante fiscal César Recio y del fiscal Adolfo Díaz, pertenecientes a la UFI Delitos Especiales, quienes dispusieron diversas medidas para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Mientras se aguardan los resultados de las pericias forenses, los investigadores trabajan en la recolección de información y testimonios para determinar con exactitud cómo ocurrió el fallecimiento y descartar la intervención de terceros.

