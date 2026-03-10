"
Una mujer cayó a un sótano de más de 30 años y logró ser rescatada

Una mujer de 59 años cayó a un antiguo sótano en su vivienda de Capital y debió ser rescatada por policías que patrullaban la zona. Fue asistida por el servicio de emergencias.

Momentos de tensión se vivieron en una vivienda de Capital, San Juan, Argentina, cuando una mujer de 59 años cayó a un antiguo sótano en el interior de su domicilio y debió ser rescatada por personal policial que patrullaba la zona.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada en Pasaje Simón, donde efectivos realizaban recorridas de prevención y seguridad cuando recibieron un requerimiento radial alertando sobre la situación.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a la mujer consciente pero visiblemente asustada, en el interior de un sótano con más de 30 años de antigüedad, donde además se observaban escombros desprendidos y una estructura deteriorada, lo que generaba mayor riesgo para la damnificada.

Ante el escenario, el personal policial actuó rápidamente para resguardar la integridad de la mujer. En primer lugar, le proporcionaron un casco de protección mientras evaluaban las posibles vías de salida del lugar.

La propia mujer indicó que existía una escalera dentro del sótano, aunque se encontraba obstruida por escombros. Los efectivos despejaron el acceso para permitir el rescate.

Durante el operativo, la agente Florencia Mattus se encargó de contener y tranquilizar a la mujer, mientras que el cabo Rolando Irrazábal descendió por la escalera para asistirla y ayudarla a salir.

Finalmente, la mujer pudo ser retirada del sótano de manera segura, tras lo cual fue asistida por profesionales del Servicio de Emergencias Médicas 107, quienes evaluaron su estado de salud tras el susto.

Gracias a la rápida intervención del personal policial, el episodio no pasó a mayores y la mujer logró salir del lugar sin que se reportaran lesiones de gravedad.

