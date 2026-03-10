Hito empresarial: CASEMI presentó su Departamento de Mujeres

WhatsApp Image 2026-03-10 at 11.51.11 (2)

El desafío: superar el 12% de participación

A pesar del clima de celebración, los datos duros marcaron la hoja de ruta. En diálogo con sanjuan8.com, María José Almerich, referente del Departamento Mujer, fue contundente: "La mujer en la minería ocupa el 12% en la actividad".

Ante esta realidad, Almerich subrayó que el objetivo de CASEMI es trascender el debate: "Proponemos seguir hablando sobre el tema y ejecutando acciones que sean positivas para el sector". La meta es que más mujeres aporten su “mirada, experiencia y compromiso” en una industria en pleno auge que requiere redes de colaboración sólidas.

Desde la Cámara destacaron que el Departamento de Mujeres ya trabaja para fortalecer redes de formación y equidad. El encuentro cerró con un mensaje de unidad: trabajar colaborativamente para que el desarrollo de San Juan sea cada vez más “diverso, innovador y sostenible”, reconociendo el liderazgo de quienes día a día transforman el mapa productivo provincial.