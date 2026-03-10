"
Hito empresarial: CASEMI presentó su Departamento de Mujeres

En una entrevista exclusiva con sanjuan8.com, María José Almerich, referente del área, destacó que hoy la mujer ocupa solo el 12% de la actividad minera.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Departamento de Mujeres de CASEMI organizó un desayuno institucional que marcó un antes y un después en la agenda productiva local. El encuentro no solo sirvió para celebrar, sino para visibilizar un “espacio institucional destinado a promover la participación, el desarrollo y el liderazgo de las mujeres” en sectores estratégicos.

El evento contó con una convocatoria de alto perfil, reflejando la importancia de la minería y la gestión pública en la provincia. Entre las asistentes destacaron Laura Palma (Ministra de Gobierno), Nancy Picón (Diputada Nacional), Sandra Chamorro (Subsecretaria de Seguridad), Laura Hernández (Presidenta de WIM Argentina) y Lili Roselot (Agencia San Juan de Inversiones).

También participaron figuras clave de la industria como Sandra Barceló (Cámara Minera), Analía García (Veladero), Mariana Azcona (Ministerio de Minería) y representantes de empresas como Hualilán, American Advisor y Banco San Juan, junto a comunicadoras locales que forman parte activa de esta visibilización.

WhatsApp Image 2026-03-10 at 11.51.11 (2)

El desafío: superar el 12% de participación

A pesar del clima de celebración, los datos duros marcaron la hoja de ruta. En diálogo con sanjuan8.com, María José Almerich, referente del Departamento Mujer, fue contundente: "La mujer en la minería ocupa el 12% en la actividad".

Ante esta realidad, Almerich subrayó que el objetivo de CASEMI es trascender el debate: "Proponemos seguir hablando sobre el tema y ejecutando acciones que sean positivas para el sector". La meta es que más mujeres aporten su “mirada, experiencia y compromiso” en una industria en pleno auge que requiere redes de colaboración sólidas.

Desde la Cámara destacaron que el Departamento de Mujeres ya trabaja para fortalecer redes de formación y equidad. El encuentro cerró con un mensaje de unidad: trabajar colaborativamente para que el desarrollo de San Juan sea cada vez más “diverso, innovador y sostenible”, reconociendo el liderazgo de quienes día a día transforman el mapa productivo provincial.

