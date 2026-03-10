En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Departamento de Mujeres de CASEMI organizó un desayuno institucional que marcó un antes y un después en la agenda productiva local. El encuentro no solo sirvió para celebrar, sino para visibilizar un “espacio institucional destinado a promover la participación, el desarrollo y el liderazgo de las mujeres” en sectores estratégicos.
Hito empresarial: CASEMI presentó su Departamento de Mujeres
En una entrevista exclusiva con sanjuan8.com, María José Almerich, referente del área, destacó que hoy la mujer ocupa solo el 12% de la actividad minera.