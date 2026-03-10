Paritaria docente: el Gobierno descontará el día a quienes hagan paro

El Gobierno de San Juan retomará este martes las negociaciones paritarias con los gremios docentes y espera definir un acuerdo que permita aplicar los incrementos salariales en el próximo pago. La reunión está prevista para las 14 h, y desde el Ejecutivo provincial adelantaron que presentarán una mejora en la propuesta salarial.
