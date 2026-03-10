Paritaria docente: el Gobierno descontará el día a quienes hagan paro

Así lo confirmó el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, quien aseguró que la oferta que llevará el Gobierno busca superar los índices de inflación, en línea con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

“El Gobierno va a esperar a los gremios esta tarde a las 14 horas con una propuesta superadora, siempre tratando de estar por encima de los índices inflacionarios”, señaló el funcionario.