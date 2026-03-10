"
Paritaria docente: el Gobierno descontará el día a quienes hagan paro

La reunión está prevista para las 14 horas, y desde el Ejecutivo provincial adelantaron que presentarán una mejora en la propuesta salarial.

El Gobierno de San Juan retomará este martes las negociaciones paritarias con los gremios docentes y espera definir un acuerdo que permita aplicar los incrementos salariales en el próximo pago. La reunión está prevista para las 14 h, y desde el Ejecutivo provincial adelantaron que presentarán una mejora en la propuesta salarial.

Así lo confirmó el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, quien aseguró que la oferta que llevará el Gobierno busca superar los índices de inflación, en línea con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

“El Gobierno va a esperar a los gremios esta tarde a las 14 horas con una propuesta superadora, siempre tratando de estar por encima de los índices inflacionarios”, señaló el funcionario.

La última propuesta oficial, que fue rechazada por los gremios, contemplaba una serie de incrementos como:

  • Marzo: incremento del 5% en el valor índice tomando como base diciembre de 2025. Además, se suma una suba de 6 puntos en el código A01 y 4 puntos en el código E60.

  • Mayo: aumento adicional de 2 puntos en el código A01 del nomenclador docente.

  • Junio: nuevo incremento del 5% en el valor índice, calculado sobre la base de marzo, junto con la activación de una cláusula de revisión para evaluar el impacto frente a la inflación acumulada.

En ese contexto, Achem también fue claro respecto a la posibilidad de medidas de fuerza. El funcionario remarcó que si los docentes realizan paro, se les descontará el día no trabajado, tal como establece la normativa vigente.

