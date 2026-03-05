"Arreglos por droga": preso declaró, causó caos e intentó atacar al fiscal

La confesión y las graves acusaciones

Durante el proceso, el magistrado le dio al detenido la posibilidad de declarar. Rojas decidió hablar y reconoció haber atacado al agente penitenciario, aunque sostuvo que el episodio habría estado vinculado a un supuesto incumplimiento de un acuerdo relacionado con drogas dentro del penal.

Según trascendió en el ámbito judicial, el interno aseguró que existirían arreglos entre algunos guardiacárceles y presos. De acuerdo con su versión, ciertos penitenciarios pedirían a los internos que les provocaran lesiones para justificar licencias médicas cubiertas por la ART, a cambio de permitir el ingreso de estupefacientes al establecimiento.

Tras esas declaraciones, su defensora oficial, Sandra Leveque, rechazó los dichos y solicitó que su defendido fuera trasladado al pabellón de Sanidad. Argumentó que el acusado tiene problemas de adicción y necesita tratamiento.

El fiscal se opuso al pedido al considerar que esa decisión debía ser analizada por el Juzgado de Ejecución Penal y no en esa audiencia. Finalmente, el juez resolvió imputar formalmente a Rojas por lesiones graves y dispuso que el planteo de la defensa se tramite por la vía correspondiente.

Intentó abalanzarse sobre el fiscal

Cuando la audiencia ya estaba finalizando y un efectivo policial se disponía a esposarlo, la situación se descontroló. Según fuentes judiciales, el interno intentó abalanzarse contra el fiscal Plaza, lanzando una frase relacionada con el rechazo del pedido realizado por su defensa. El policía que lo custodiaba logró reducirlo rápidamente antes de que pudiera acercarse al funcionario.

Sin embargo, el incidente no terminó allí. Rojas continuó forcejeando y, en medio del altercado, rompió de un golpe un televisor que se encontraba en la sala de audiencias. A raíz de ese episodio, se abrió un nuevo legajo por daño, que ahora será investigado en el sistema de Flagrancia.

Una audiencia que ya se había suspendido

De acuerdo con fuentes judiciales, esta audiencia había sido postergada en dos oportunidades. En diciembre de 2025 y nuevamente en febrero de este año, el interno se había negado a ser trasladado desde el Penal de Chimbas hasta Tribunales.

Rojas cuenta además con varios antecedentes penales y conflictos dentro del penal. En agosto de 2025 fue condenado por romper el teléfono que utilizan los internos para comunicarse con sus familiares.

Ese hecho derivó en tres meses de prisión efectiva, lo que llevó a la unificación de su condena en 11 años, 2 meses y 15 días de prisión.