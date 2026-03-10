Afirman que el nuevo líder de Irán, fue herido en guerra: se mantiene en funciones

Esta falta de presencia física, según lo recopilado por el mismo medio, llevó a críticos del régimen a cuestionar quién está dirigiendo realmente el gobierno de Irán.

Algunas figuras de la oposición afirman que otra figura de alto rango dentro del sistema podría estar ejerciendo la autoridad real, mientras que Mojtaba cumpliría un rol principalmente simbólico o representativo.

Quién es Mojtaba Jamenei, el "poder en las sombras"

Mojtaba Jamenei, de 55 años, nació en 1969 en Mashhad, una de las ciudades religiosas más importantes del país. Su elección fue interpretada por analistas como una virtual sucesión dinástica dentro del sistema político iraní. El primer líder supremo del país fue Ruhollah Jomeini, quien lideró la Revolución Islámica de Irán y gobernó hasta su muerte en 1989.

Luego fue sucedido por Alí Jamenei, quien se mantuvo en el poder durante más de tres décadas hasta su muerte en los recientes ataques que desataron el actual conflicto. Aunque nunca ocupó formalmente cargos políticos de alto perfil, fue señalado durante años como una figura clave dentro del entramado de poder que rodeaba a su padre.

Analistas y opositores lo describen como un dirigente con fuerte influencia en sectores conservadores del régimen. “Mojtaba y la red que lo rodea han estado dirigiendo el espectáculo durante las últimas dos décadas”, afirmó el experto en política iraní Hamidreza Azizi, investigador del Instituto Alemán para Asuntos Internacionales y de Seguridad.

Influencia en la Guardia Revolucionaria

El nuevo líder supremo combatió durante la Guerra IránIrak y posteriormente se formó como clérigo chiita. Diversos informes señalan que mantiene vínculos estrechos con la Guardia Revolucionaria Islámica, una de las estructuras militares y políticas más poderosas del país.

También se lo vinculó con el grupo paramilitar Basij, subordinado a la Guardia Revolucionaria y utilizado para controlar protestas y reprimir disidencias. Sectores opositores lo acusaron de haber tenido un rol en la represión de las protestas surgidas tras las elecciones presidenciales de 2009.