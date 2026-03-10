El Servicio Penitenciario puso en marcha un Plan Integral de Capacitación

La Academia de Formación e Investigación Penitenciaria llevará adelante este proceso de manera articulada con distintas universidades e instituciones de formación, entre ellas la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Católica de Cuyo y el Instituto Superior de Formación Técnica en Seguridad Pública. Además, mediante el trabajo conjunto con el Servicio Penitenciario Federal y el Bonaerense, se seleccionó a efectivos para acceder a la Tecnicatura Superior en Ciencias Penales.

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, encabezó el acto y dijo que “el Servicio Penitenciario y la Policía tienen los recursos necesarios para capacitar”. “Cada Institución se fortalece a través del conocimiento para dar respuesta profesional que se logra por la capacitación continua”. Concluyó Delgado.

Por su parte, el director del SPP, Carlos Suárez, destacó que empezar el año con el lanzamiento de estas capacitaciones es positivo para el Servicio Penitenciario y su crecimiento profesional”. “Las formaciones no son solo instancias académicas, sino sumar herramientas para formar a cada efectivo y esto significa invertir para estar a la altura de las demandas de la sociedad” finalizó su mensaje el director.

De la actividad también participaron el jefe de Policía, Néstor Álvarez; jefe de cuerpo Penitenciario, Antonio Olivares; y efectivos penitenciarios. También estuvo la Banda de Música de la Policía y efectivos policiales.