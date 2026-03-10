El Gobierno suma la firma de Adorni para autorizar giros de fondos a provincias

En ese esquema, Economía analizaba cada solicitud teniendo en cuenta variables como la situación fiscal, la coparticipación recibida por las provincias, el impacto político y la disponibilidad del fondo.

image

Con la modificación implementada por el Poder Ejecutivo, la firma de Adorni se suma como una tercera instancia de validación, lo que en el Gobierno describen como un mecanismo para “intensificar el control” sobre el uso de los recursos del Estado.

Desde el entorno oficial explicaron que la decisión no implica limitar las facultades de los ministerios involucrados, sino sumar un filtro adicional en el circuito administrativo.

“La idea es poner un embudo para aumentar el control. Nada más”, señalaron fuentes del oficialismo.

Los ATN son fondos de administración discrecional, por lo que, a diferencia de los recursos coparticipables, no se distribuyen de manera automática entre las provincias. Esto permite que el Gobierno nacional determine cuándo y a qué jurisdicción se asignan, una cuestión que suele generar tensiones con gobernadores que reclaman mayores transferencias.

image

En la Casa Rosada remarcan que el objetivo del cambio es ordenar el procedimiento y garantizar que los desembolsos cuenten con el aval de la mesa política del Gobierno, integrando la mirada técnica con una evaluación estratégica.

Dentro del oficialismo destacan además que Adorni se convirtió en uno de los funcionarios de mayor confianza del presidente Milei y de Karina Milei, participando activamente en las reuniones de coordinación política y en la estrategia parlamentaria del Ejecutivo.

Tras su llegada al cargo, el jefe de Gabinete consolidó su rol como uno de los principales articuladores del Gobierno, combinando la gestión administrativa con la coordinación política del equipo encargado de impulsar los proyectos que el oficialismo busca aprobar en el Congreso.