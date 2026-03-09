"
Operativo antidroga en zona "vip": video y alarma por la edad del detenido

Tras meses de investigación, la Policía Federal allanó un departamento en un edificio de Capital. Secuestraron más de medio kilo de marihuana y detuvieron a un joven de 19 años.

El pasado 5 de marzo, personal de la Policía Federal Argentina ejecutó un importante allanamiento en un departamento ubicado en las inmediaciones de calles San Luis y Matías Zaballa, en plena zona preferencial de Capital. El procedimiento fue el cierre de una investigación de varios meses que permitió desbaratar un punto de comercialización de estupefacientes.

Durante el registro del inmueble, los efectivos secuestraron más de 500 gramos de cogollos de marihuana, los cuales ya estaban fraccionados para su venta inmediata.

El principal investigado es un joven de solo 19 años, quien fue trasladado a la sede de la DUOF San Juan de la Policía Federal y quedó a disposición de la justicia.

Fuentes vinculadas a la investigación expresaron su alarma ante la corta edad del detenido. Señalaron que resulta preocupante observar cómo, de manera creciente, jóvenes recurren al narcomenudeo como una salida rápida para obtener dinero.

La causa está bajo la dirección de la Unidad Fiscal Federal San Juan, específicamente el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos. El equipo de trabajo está liderado por el Dr. Francisco Maldonado y la Auxiliar Fiscal, Dra. Mariana Gauto Baloc.

