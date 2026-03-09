El pasado 5 de marzo, personal de la Policía Federal Argentina ejecutó un importante allanamiento en un departamento ubicado en las inmediaciones de calles San Luis y Matías Zaballa, en plena zona preferencial de Capital. El procedimiento fue el cierre de una investigación de varios meses que permitió desbaratar un punto de comercialización de estupefacientes.
Operativo antidroga en zona "vip": video y alarma por la edad del detenido
Tras meses de investigación, la Policía Federal allanó un departamento en un edificio de Capital. Secuestraron más de medio kilo de marihuana y detuvieron a un joven de 19 años.