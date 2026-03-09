Operativo antidroga en zona "vip": video y alarma por la edad del detenido

Durante el registro del inmueble, los efectivos secuestraron más de 500 gramos de cogollos de marihuana, los cuales ya estaban fraccionados para su venta inmediata.

drogas dos

El principal investigado es un joven de solo 19 años, quien fue trasladado a la sede de la DUOF San Juan de la Policía Federal y quedó a disposición de la justicia.