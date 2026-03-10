Paritaria docente: se concretó una nueva reunión sin UDAP ni AMET

El encuentro se desarrolló con la presencia de la Unión Docentes Argentinos (UDA), mientras que UDAP y AMET no asistieron a la convocatoria. La reunión estuvo presidida por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

Durante el encuentro, los representantes de UDA presentaron una propuesta salarial por escrito en respuesta al último ofrecimiento realizado por el Ejecutivo provincial. El documento fue recibido por las autoridades y será analizado en el marco de las negociaciones en curso.