Paritaria docente: se concretó una nueva reunión sin UDAP ni AMET

El Gobierno de San Juan mantuvo una nueva reunión paritaria con UDA, único gremio presente. La entidad sindical presentó una propuesta salarial por escrito y las partes volverán a reunirse el jueves.

En medio del conflicto salarial que atraviesa el sector educativo, el Gobierno de San Juan, Argentina concretó este martes una nueva reunión paritaria con representantes docentes. Se trató de la sexta sesión de la primera negociación salarial de 2026, aunque solo participó uno de los gremios del sector.

El encuentro se desarrolló con la presencia de la Unión Docentes Argentinos (UDA), mientras que UDAP y AMET no asistieron a la convocatoria. La reunión estuvo presidida por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes.

Durante el encuentro, los representantes de UDA presentaron una propuesta salarial por escrito en respuesta al último ofrecimiento realizado por el Ejecutivo provincial. El documento fue recibido por las autoridades y será analizado en el marco de las negociaciones en curso.

En representación del gremio participó la secretaria general Karina Navarro, quien asistió acompañada por asesores sindicales.

Por parte del Gobierno también formó parte de la mesa de negociación el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, junto a otros funcionarios y autoridades ministeriales.

Tras el intercambio de planteos, el Ejecutivo provincial convocó a una nueva reunión paritaria para el jueves 12 de marzo a las 14 horas, donde se espera continuar con el análisis de la propuesta presentada y avanzar en las negociaciones salariales.

