En medio del conflicto salarial que atraviesa el sector educativo, el Gobierno de San Juan, Argentina concretó este martes una nueva reunión paritaria con representantes docentes. Se trató de la sexta sesión de la primera negociación salarial de 2026, aunque solo participó uno de los gremios del sector.
Paritaria docente: se concretó una nueva reunión sin UDAP ni AMET
El Gobierno de San Juan mantuvo una nueva reunión paritaria con UDA, único gremio presente. La entidad sindical presentó una propuesta salarial por escrito y las partes volverán a reunirse el jueves.