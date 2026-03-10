Más de 100 vecinos de Ullum se capacitaron en manipulación de alimentos

Quienes completaron la formación podrán acceder al carnet oficial de manipulador de alimentos, un requisito clave para desempeñarse en actividades vinculadas a la elaboración o comercialización de alimentos. Este certificado cuenta con una validez de tres años.

image

Desde el proyecto destacaron que la capacitación busca acompañar el desarrollo de la comunidad a través del acceso a conocimientos que puedan convertirse en fuentes de trabajo o emprendimientos propios.

image

“Creemos que la capacitación es una herramienta fundamental para generar oportunidades reales en las comunidades. Estas instancias permiten que vecinos y vecinas de Ullum incorporen conocimientos que pueden transformar en trabajo y en nuevos emprendimientos”, señaló Sonia Delgado.

image

Desde la organización remarcaron que el desarrollo de estas instancias fue posible gracias al trabajo conjunto entre el sector privado, instituciones educativas y el municipio, una articulación que busca fortalecer la capacitación y el crecimiento local.

El ciclo formativo forma parte de las acciones que el Proyecto Hualilán impulsa en la zona con el objetivo de acompañar el desarrollo social y laboral de la comunidad, promoviendo herramientas que permitan ampliar las oportunidades para los vecinos del departamento.