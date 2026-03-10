Más de 100 vecinos de Ullum se capacitaron en manipulación de alimentos
Más de 100 vecinos de Ullum participaron en capacitaciones sobre manipulación de alimentos impulsadas por el Proyecto Hualilán y la Escuela Municipal de Oficios. Obtendrán su carnet oficial con validez nacional.
Más de cien vecinos del departamento Ullum participaron durante los últimos tres meses de un ciclo de capacitaciones en manipulación segura de alimentos, una iniciativa impulsada por el Proyecto Hualilán de Golden Mining, junto a la empresa Académica SRL, en articulación con la Escuela Municipal de Oficios de Ullum.
Las capacitaciones contaron con una amplia participación de la comunidad, con más de 100 personas que se sumaron a las instancias formativas orientadas a fortalecer conocimientos sobre buenas prácticas higiénico-sanitarias en la manipulación, conservación y elaboración de alimentos.
La propuesta tuvo como objetivo brindar herramientas prácticas para mejorar la seguridad alimentaria y, al mismo tiempo, generar nuevas oportunidades laborales y de emprendimiento, especialmente en el sector gastronómico.
Quienes completaron la formación podrán acceder al carnet oficial de manipulador de alimentos, un requisito clave para desempeñarse en actividades vinculadas a la elaboración o comercialización de alimentos. Este certificado cuenta con una validez de tres años.
Desde el proyecto destacaron que la capacitación busca acompañar el desarrollo de la comunidad a través del acceso a conocimientos que puedan convertirse en fuentes de trabajo o emprendimientos propios.
“Creemos que la capacitación es una herramienta fundamental para generar oportunidades reales en las comunidades. Estas instancias permiten que vecinos y vecinas de Ullum incorporen conocimientos que pueden transformar en trabajo y en nuevos emprendimientos”, señaló Sonia Delgado.
Desde la organización remarcaron que el desarrollo de estas instancias fue posible gracias al trabajo conjunto entre el sector privado, instituciones educativas y el municipio, una articulación que busca fortalecer la capacitación y el crecimiento local.
El ciclo formativo forma parte de las acciones que el Proyecto Hualilán impulsa en la zona con el objetivo de acompañar el desarrollo social y laboral de la comunidad, promoviendo herramientas que permitan ampliar las oportunidades para los vecinos del departamento.