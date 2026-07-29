San Juan comenzó este jueves tres jornadas de duelo oficial tras el accidente del helicóptero que se cobró la vida de siete personas durante una capacitación sobre combate de incendios forestales en Valle Fértil. A través de un decreto, el gobernador Marcelo Orrego dispuso que la Bandera Nacional y la Bandera de San Juan permanezcan izadas a media asta en todos los edificios públicos y ordenó suspender los actos festivos organizados por el Estado provincial.
El Gobierno decretó tres días de duelo provincial por la tragedia aérea en Valle Fértil
La medida dispone que las banderas permanezcan a media asta y suspende los actos festivos oficiales, aunque no implica asueto, por lo que las clases y la actividad administrativa se desarrollarán con normalidad.