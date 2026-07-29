Valle Fértil: dramáticas fotos del lugar donde iba a aterrizar el helicóptero

A horas de la tragedia que conmociona a la provincia, se conocieron impactantes imágenes del lugar donde debía aterrizar el helicóptero de la Agencia Nacional de Lucha contra el Fuego, en la cual murieron los 7 tripulantes, 4 de ellos los sanjuaninos Carlos Heredia, director de protección civil; Germán Videla, subjefe de policía; Rubén Castro, jefe de Bomberos; y Jorge Carbajal, subjefe de Bomberos.