"Dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos": el mensaje de Orrego tras la tragedia

Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San… — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) July 29, 2026

En su publicación, afirmó que eran "servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos" y señaló que tuvo el honor de trabajar junto a ellos en distintas situaciones de emergencia.

Además, extendió sus condolencias a las familias del piloto Matías Valenzuela y de los brigadistas de AFE Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, quienes también perdieron la vida en el siniestro.

El gobernador aseguró que el Gobierno de San Juan se encuentra a disposición de los familiares y que trabaja junto a los organismos competentes para brindar la asistencia necesaria en este difícil momento.

Con profundo dolor acompaño a las familias, seres queridos y compañeros de quienes perdieron la vida en este trágico accidente.



Elevo una oración por su eterno descanso y envío un fuerte abrazo a todos los que hoy atraviesan este difícil momento. https://t.co/TdQdAUi4lL — Fabian Martin (@fabianmartinok) July 29, 2026

Por su parte, el vicegobernador Fabián Martín también expresó su acompañamiento a través de un breve mensaje en el que manifestó su "profundo dolor" por lo ocurrido.

"Acompaño a las familias, seres queridos y compañeros de quienes perdieron la vida en este trágico accidente", escribió, al tiempo que elevó una oración por el eterno descanso de las víctimas y envió un abrazo a todos los que atraviesan este difícil momento.