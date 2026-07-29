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"Dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos": el mensaje de Orrego tras la tragedia

Luego de confirmarse el fallecimiento de los siete ocupantes del helicóptero siniestrado en Valle Fértil, el gobernador Marcelo Orrego y el vicegobernador Fabián Martín expresaron públicamente sus condolencias y acompañaron a las familias de las víctimas en uno de los accidentes aéreos más dolorosos que recuerda San Juan.

La confirmación oficial de la muerte de los siete ocupantes del helicóptero que se accidentó en Valle Fértil generó una profunda conmoción en San Juan. Tras conocerse la noticia, el gobernador Marcelo Orrego y el vicegobernador Fabián Martín utilizaron sus redes sociales para expresar su pesar y acompañar a las familias de las víctimas.

A través de un mensaje, Orrego manifestó haber recibido la noticia "con profundo dolor" y recordó especialmente a quienes integraban organismos provinciales vinculados a la emergencia.

El mandatario destacó la labor del director de Protección Civil, Carlos Heredia; del comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; del comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y del comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos.

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En su publicación, afirmó que eran "servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos" y señaló que tuvo el honor de trabajar junto a ellos en distintas situaciones de emergencia.

Además, extendió sus condolencias a las familias del piloto Matías Valenzuela y de los brigadistas de AFE Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, quienes también perdieron la vida en el siniestro.

El gobernador aseguró que el Gobierno de San Juan se encuentra a disposición de los familiares y que trabaja junto a los organismos competentes para brindar la asistencia necesaria en este difícil momento.

Por su parte, el vicegobernador Fabián Martín también expresó su acompañamiento a través de un breve mensaje en el que manifestó su "profundo dolor" por lo ocurrido.

"Acompaño a las familias, seres queridos y compañeros de quienes perdieron la vida en este trágico accidente", escribió, al tiempo que elevó una oración por el eterno descanso de las víctimas y envió un abrazo a todos los que atraviesan este difícil momento.

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