La confirmación oficial de la muerte de los siete ocupantes del helicóptero que se accidentó en Valle Fértil generó una profunda conmoción en San Juan. Tras conocerse la noticia, el gobernador Marcelo Orrego y el vicegobernador Fabián Martín utilizaron sus redes sociales para expresar su pesar y acompañar a las familias de las víctimas.
"Dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos": el mensaje de Orrego tras la tragedia
Luego de confirmarse el fallecimiento de los siete ocupantes del helicóptero siniestrado en Valle Fértil, el gobernador Marcelo Orrego y el vicegobernador Fabián Martín expresaron públicamente sus condolencias y acompañaron a las familias de las víctimas en uno de los accidentes aéreos más dolorosos que recuerda San Juan.