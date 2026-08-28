El allanamiento que puso bajo la lupa a la madre del adolescente investigado

Una segunda adulta quedó involucrada

Con Velazquez, ya son dos las personas mayores de edad imputadas dentro de esta investigación. La anterior fue Madeline Ailin Miranda, de 18 años, señalada como pareja del adolescente y acusada también por encubrimiento.

En un allanamiento realizado en Chimbas, los investigadores habían encontrado prendas que presuntamente fueron utilizadas durante los robos, además de joyas, relojes, mallas y un exhibidor perteneciente a la joyería M&G.

Parte de esos elementos estaba escondida en una mochila que había sido enterrada en el fondo de una propiedad.

Uno de los hechos que concentra la investigación es el asalto a M&G, ubicada en la Peatonal de Capital. Los delincuentes se llevaron alrededor de 150 relojes, joyas y artículos de platería, con un perjuicio estimado en más de $30 millones. Hasta ahora, los investigadores lograron recuperar aproximadamente el 15% del botín.

La pesquisa también alcanzó a la familia Bonanno, víctima de otro violento robo. En ese expediente se recuperaron US$7.600 y se secuestró un vehículo que habría sido utilizado para llegar hasta la vivienda y escapar posteriormente.

El tercer episodio corresponde a ISEL Ingeniería, de donde fueron sustraídas herramientas que posteriormente aparecieron durante los allanamientos.

El adolescente de 15 años, en el centro de la investigación

El joven de 15 años aparece como uno de los principales puntos de conexión entre los tres expedientes, aunque su situación tiene un tratamiento diferente por su edad. Al ser menor de 16 años, es inimputable ante la Justicia penal ordinaria. Su situación quedó bajo análisis del Juzgado de Menores, a cargo de la jueza Julia Camus.

Mientras tanto, los fiscales Oscar Ghilardi y Leonardo Villalba, de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad, continúan con el análisis de las pruebas reunidas.

Las cámaras de seguridad, los teléfonos secuestrados y los objetos recuperados serán claves para determinar quiénes participaron de cada robo y si efectivamente detrás de los tres episodios existió una misma organización.