Quién era Juan Vega, el sanjuanino que murió después de jugar al fútbol

Los esfuerzos continuaron durante esos minutos de desesperación, pero cuando llegó el personal médico se confirmó que el hombre había fallecido. Vega era oriundo de Rivadavia y mantenía un vínculo con la comunidad de la Escuela Industrial, donde había sido alumno.

Tras conocerse su muerte, el Centro de Egresados de la institución publicó un mensaje de despedida y acompañamiento para sus familiares. También allegados y amigos expresaron su dolor por una muerte que se produjo de manera inesperada, durante una actividad deportiva.

Uno de sus familiares lo despidió con un breve mensaje en redes sociales que resumió la conmoción que provocó su partida: “Descansa en paz primo querido”.

La autopsia determinó qué ocurrió

Luego de la muerte, intervino la UFI Delitos Especiales, que dispuso las medidas correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento. La autopsia despejó las principales dudas sobre lo sucedido. Vega sufrió un infarto y la muerte fue determinada como natural, mientras que la investigación descartó indicios de criminalidad.

Con los resultados de la autopsia, el cuerpo fue entregado a sus familiares para que pudieran realizar la despedida. Los restos de Vega son velados desde este viernes en la Cochería San José y la ceremonia se extenderá hasta las 10 del sábado.