"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > murió

Quién era Juan Vega, el sanjuanino que murió después de jugar al fútbol

Juan Marcelo Vega tenía 48 años, era oriundo de Rivadavia y había sido alumno de la Escuela Industrial. Murió tras descompensarse durante un partido en el complejo Rufrano. La autopsia confirmó que sufrió un infarto.

La noche había empezado como tantas otras. Un grupo de amigos se reunió para jugar al fútbol y Juan Marcelo Vega, de 48 años, entró a la cancha como lo hacía habitualmente. Pero cuando el partido llegaba a su final, el hombre se desplomó dentro del campo de juego y todo cambió en cuestión de segundos.

El episodio ocurrió este jueves por la noche en el complejo deportivo Rufrano, ubicado sobre el lateral de avenida Circunvalación, entre Ignacio de la Roza y Libertador, en Capital.

Sus compañeros advirtieron inmediatamente que algo no estaba bien. Vega había sufrido una descompensación y quienes estaban alrededor intentaron asistirlo. Mientras esperaban la llegada de la ambulancia, comenzaron a realizarle maniobras de RCP para intentar reanimarlo.

Te puede interesar...

Los esfuerzos continuaron durante esos minutos de desesperación, pero cuando llegó el personal médico se confirmó que el hombre había fallecido. Vega era oriundo de Rivadavia y mantenía un vínculo con la comunidad de la Escuela Industrial, donde había sido alumno.

Tras conocerse su muerte, el Centro de Egresados de la institución publicó un mensaje de despedida y acompañamiento para sus familiares. También allegados y amigos expresaron su dolor por una muerte que se produjo de manera inesperada, durante una actividad deportiva.

Uno de sus familiares lo despidió con un breve mensaje en redes sociales que resumió la conmoción que provocó su partida: “Descansa en paz primo querido”.

La autopsia determinó qué ocurrió

Luego de la muerte, intervino la UFI Delitos Especiales, que dispuso las medidas correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento. La autopsia despejó las principales dudas sobre lo sucedido. Vega sufrió un infarto y la muerte fue determinada como natural, mientras que la investigación descartó indicios de criminalidad.

Con los resultados de la autopsia, el cuerpo fue entregado a sus familiares para que pudieran realizar la despedida. Los restos de Vega son velados desde este viernes en la Cochería San José y la ceremonia se extenderá hasta las 10 del sábado.

Temas

Te puede interesar