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De local, Boca recibe a Lanús con la obligación de sumar de a tres

El Xeneize recibe este viernes al Granate desde las 21.30, por la séptima fecha. Ambos tienen siete puntos y necesitan ganar para acercarse a los puestos de clasificación.

Boca y Lanús se enfrentan este viernes desde las 21.30 por la séptima fecha del Torneo Clausura, en un partido que encuentra a los dos equipos con la misma necesidad: ganar para enderezar su campaña y meterse de lleno en la pelea.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega después del empate 1-1 ante Racing y acumula apenas una victoria en el campeonato. Con siete puntos, ocupa el 11° lugar de la Zona B y necesita empezar a sumar de a tres para escalar posiciones.

Lanús atraviesa una situación similar. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino ganó solamente uno de sus últimos seis partidos y viene de igualar 1-1 ante Argentinos Juniors. También tiene siete unidades y marcha noveno en la zona.

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Arruabarrena deberá resolver algunas incógnitas para armar el once. Marco Pellegrino, Leandro Lozano y Ayrton Costa serán bajas, mientras que Lautaro Di Lollo vuelve a estar disponible.

En el mediocampo, Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte pelean por un lugar, mientras que Leandro Paredes podría jugar, aunque la intención sería administrarle los minutos pensando también en el duelo del miércoles frente a Vélez por la Copa Argentina.

El último enfrentamiento entre ambos terminó con una clara victoria de Boca. En marzo, el Xeneize se impuso 3-0 ante Lanús, con dos goles de Miguel Merentiel y uno de Santiago Ascacíbar. Ahora, ambos llegan necesitados y separados por pocos puntos. El que consiga quedarse con el triunfo dará un paso importante para acomodarse en la pelea por los playoffs.

formaciones

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes o Camilo Rey Domenech; Leonel Flores, Alan Velasco, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda o Franco Watson, Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Allan Wlk.

Hora: 21.30

TV: TNT Sports

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