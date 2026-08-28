De local, Boca recibe a Lanús con la obligación de sumar de a tres

Arruabarrena deberá resolver algunas incógnitas para armar el once. Marco Pellegrino, Leandro Lozano y Ayrton Costa serán bajas, mientras que Lautaro Di Lollo vuelve a estar disponible.

En el mediocampo, Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte pelean por un lugar, mientras que Leandro Paredes podría jugar, aunque la intención sería administrarle los minutos pensando también en el duelo del miércoles frente a Vélez por la Copa Argentina.

El último enfrentamiento entre ambos terminó con una clara victoria de Boca. En marzo, el Xeneize se impuso 3-0 ante Lanús, con dos goles de Miguel Merentiel y uno de Santiago Ascacíbar. Ahora, ambos llegan necesitados y separados por pocos puntos. El que consiga quedarse con el triunfo dará un paso importante para acomodarse en la pelea por los playoffs.

formaciones

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes o Camilo Rey Domenech; Leonel Flores, Alan Velasco, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda o Franco Watson, Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Allan Wlk.

Hora: 21.30

TV: TNT Sports