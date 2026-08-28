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Le disparó desde la calle y amenazó a una mujer que estaba con su hija

El hecho ocurrió en junio en Villa Juan XXIII, Chimbas. El acusado fue condenado e irá al penal.

Una mujer que se encontraba en su domicilio junto a su hija de apenas dos años vivió momentos de tensión cuando desde la puerta un hombre disparaba al interior de su vivienda, ubicada en Villa Juan XXIII, Chimbas.

El episodio ocurrió el 16 de junio de 2026, alrededor de las 13:40, cuando la damnificada, identificada como Micaela Jaquelina Sosa, escuchó los disparos y decidió observar por una ventana que daba hacia la calle.

Según quedó establecido en la investigación, en ese momento habría visto a Jonathan Jesús Alvarez Rojo, con quien la familia de su marido mantenía conflictos de vieja data. El hombre se encontraba disparando con un arma de fuego de gran tamaño.

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La situación se tornó aún más angustiante cuando el acusado habría advertido la presencia de la mujer y continuó efectuando disparos. Ante el peligro, Sosa se agachó y tomó a su hija para resguardarla.

Luego de algunos minutos, Alvarez se retiró del lugar.

A partir de los elementos reunidos durante la investigación penal preparatoria, la Fiscalía consideró que existían elementos suficientes para atribuirle a Alvarez Rojo la presunta comisión del delito de amenazas simples, previsto en el artículo 149 bis, primer párrafo, del Código Penal, en calidad de autor material.

El caso avanzó hasta una audiencia de formalización y juicio abreviado, en la que intervino la jueza de Garantías, Dra. Flavia Allende.

Como consecuencia del acuerdo, Jonathan Jesús Alvarez Rojo fue condenado a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por resultar autor penalmente responsable del delito de amenazas simples, en perjuicio de Micaela Jaquelina Sosa.

Sin embargo, la jueza dispuso unificar esta pena con una condena anterior de un año y seis meses de prisión efectiva, dictada mediante un procedimiento especial de flagrancia.

De esta manera, la pena única quedó establecida en dos años de prisión de cumplimiento efectivo.

Además, se ordenó la prisión preventiva del condenado hasta que la resolución quede firme, por lo que deberá permanecer alojado en dependencias del Servicio Penitenciario Provincial.

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