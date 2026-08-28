Así fue el operativo de la Federal en el que secuestraron 6 kilos de cocaína

A partir de esa información, y bajo la intervención de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo de la fiscal Gabriela Ventimiglia, los investigadores comenzaron una serie de tareas de campo, vigilancia y seguimiento.

La investigación que permitió detectar el modus operandi

Durante varias jornadas, los agentes federales realizaron seguimientos sobre los sospechosos y lograron establecer, según la investigación, la modalidad que utilizaban para trasladar y distribuir la droga.

Los detectives también reunieron fotografías y registros de video que permitieron documentar los movimientos de los investigados. De acuerdo con la información oficial, una camioneta de alta gama era utilizada para trasladar importantes cantidades de estupefacientes.

El momento clave del operativo se produjo durante uno de los rastrillajes realizados en el departamento Rawson.

Los agentes detectaron la camioneta investigada en las inmediaciones de República del Líbano y General Urquiza. En su interior viajaban dos personas que, según pudieron observar los efectivos, intercambiaban paquetes con los ocupantes de otro automóvil.

La maniobra llamó la atención de los investigadores, quienes interpretaron el intercambio como un presunto “pasamanos” de sustancias ilícitas.

Ante esta situación, los efectivos de la DUOF San Juan procedieron a interceptar ambos vehículos para identificar a sus ocupantes y realizar las requisas correspondientes.

Sin embargo, uno de los automóviles intentó darse a la fuga.

Los agentes iniciaron un seguimiento y finalmente lograron alcanzarlo en la zona de avenida Circunvalación y Paula Albarracín de Sarmiento, donde pudieron detener su marcha.

Con los dos vehículos bajo control, los investigadores realizaron las inspecciones correspondientes.

En el interior de los automóviles fueron encontrados cuatro panes de clorhidrato de cocaína en formato ladrillo, cuyo peso total alcanzaba los cuatro kilogramos.

También fueron secuestradas dos bolsas con hojas de coca y dos teléfonos celulares.

Como consecuencia del procedimiento, los cuatro ocupantes quedaron detenidos. Según informó la Policía Federal, se trata de tres hombres de nacionalidad boliviana y uno argentino, todos mayores de edad.

Pero la investigación no terminó con las detenciones.

Los allanamientos en Pocito

A partir del análisis de la información reunida durante los seguimientos y procedimientos, los investigadores lograron identificar dos domicilios en Pocito, ubicados sobre calle 51 y calle Vidart, que presuntamente eran utilizados para el acopio y posterior distribución de los estupefacientes.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal N° 2 de San Juan, a cargo del juez Leopoldo Rago Gallo, ordenó realizar dos allanamientos de emergencia.

Los procedimientos permitieron encontrar otros dos kilogramos de clorhidrato de cocaína, también distribuidos en forma de “ladrillos”.

Uno de los detalles que llamó particularmente la atención de los investigadores fue que los paquetes tenían estampado el dibujo de un delfín.

Además de la droga, durante los allanamientos se secuestraron dólares, pesos argentinos y bolivianos, una importante cantidad de bicarbonato de sodio, que según la investigación sería utilizado para el estiramiento de la droga, y documentación considerada de interés para la causa.

El sello del delfín y una posible conexión investigada

De acuerdo con la información difundida sobre el procedimiento, el sello encontrado en los ladrillos de cocaína coincidiría con una marca utilizada en cargamentos atribuidos a la organización criminal vinculada al narcotraficante salteño Reynaldo “Delfín” Castedo, conocido como “El Patrón del Norte”, quien cumple una condena.

narco

No obstante, este elemento forma parte de las líneas investigativas y por sí solo no permite establecer una vinculación directa entre los detenidos y dicha organización.

Los cuatro hombres quedaron a disposición del Juzgado Federal interviniente, junto con todos los elementos secuestrados, y fueron imputados por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

La investigación continúa para determinar el alcance de la organización, el origen de la cocaína y el destino que tenía la droga que, según los investigadores, era distribuida en distintos puntos de San Juan.