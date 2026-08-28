Monotributo: cuáles son las obras sociales que se pueden elegir en septiembre

OSSACRA , Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa.

, Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa. OSPROTURA , Obra Social de Profesionales del Turf.

, Obra Social de Profesionales del Turf. OSTCARA , Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines.

, Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines. OSAMOC , Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote.

, Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote. OSTAXBA , Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de CABA.

, Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de CABA. Obra Social de la Prevención y la Salud.

OSOC , Obra Social de Operadores Cinematográficos.

, Obra Social de Operadores Cinematográficos. OSDEM , Obra Social de Músicos.

, Obra Social de Músicos. OSOCNA , Obra Social de Comisarios Navales.

, Obra Social de Comisarios Navales. OSTPBA , Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires.

, Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. OSPREN , Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata.

, Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata. OSEPC , Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba.

, Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba. OSAPM , Obra Social de Agentes de Propaganda Médica.

, Obra Social de Agentes de Propaganda Médica. Obra Social de Vareadores.

ANDAR - OSVVRA , Obra Social de Viajantes Vendedores.

, Obra Social de Viajantes Vendedores. OSPIV , Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio.

, Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio. OSPETAX , Obra Social de Peones de Taxis de Capital Federal.

, Obra Social de Peones de Taxis de Capital Federal. OSVARA , Obra Social de Vendedores Ambulantes.

, Obra Social de Vendedores Ambulantes. OSCRAIA , Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante.

, Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante. OSFYB , Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos.

, Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos. SERVESALUD , Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera.

, Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera. OSIM , Obra Social de Dirección de la Industria Metalúrgica.

, Obra Social de Dirección de la Industria Metalúrgica. OSDEPYM , Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas.

, Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas. OSMITA , Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina.

, Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina. ASSPE , Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección.

, Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección. OSDO , Obra Social de Dirección.

, Obra Social de Dirección. Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada.

Mutual Médica Concordia.

AMPES , Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria.

, Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria. MET Córdoba S.A.

AMCI , Asociación Mutual del Control Integral.

, Asociación Mutual del Control Integral. Administración Recursos para Salud S.A.

Amsterdam Salud S.A.

Privamed S.A.

Qué conviene mirar antes de elegir

La elección no debería hacerse solamente por el nombre de la entidad. Para un monotributista resulta clave comprobar qué prestadores tiene disponibles en su lugar de residencia, cuáles son las clínicas y centros médicos adheridos y qué profesionales integran la cartilla.

Los aportes destinados a la salud forman parte de la cuota mensual del monotributo y son derivados a la entidad seleccionada. También existe la posibilidad de incorporar integrantes del grupo familiar, según las condiciones y los aportes adicionales correspondientes.

Además, las entidades incluidas en el régimen deben respetar las normas de afiliación. No pueden rechazar a una persona por motivos como edad, sexo, embarazo, discapacidad o enfermedades preexistentes.

El esquema vigente se encuentra relacionado con los cambios introducidos por el Decreto 955/2024 y contempla tanto a quienes se incorporan por primera vez como a quienes buscan cambiar de cobertura.

Por eso, antes de completar la elección, el paso fundamental es consultar el padrón oficial actualizado, ya que las entidades habilitadas pueden variar.