Las autoridades de Nepal emitieron este viernes una nueva alerta ante el riesgo de que se produzcan nuevas inundaciones luego de recibir información sobre la rotura de una represa en el lado tibetano de la frontera. La advertencia se produjo mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate tras las riadas que golpearon la región del Himalaya.
Nueva alerta en Nepal por riesgo de inundaciones: ya son 584 los muertos
La advertencia se produjo luego de recibir información sobre la rotura de una represa en el lado tibetano de la frontera. Mientras tanto, continúan las tareas de búsqueda y rescate tras las riadas que golpearon la región del Himalaya.