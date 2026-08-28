Nueva alerta en Nepal por riesgo de inundaciones: ya son 584 los muertos

Ante la posibilidad de una nueva crecida, la Policía nepalí pidió a los equipos de seguridad y rescate que permanezcan en máximo estado de alerta y que se desplacen hacia lugares seguros si la situación empeora. Las autoridades también mantienen bajo vigilancia los cursos de agua y las zonas próximas a las represas naturales formadas después del desastre.

El principal temor está relacionado con los lagos y acumulaciones de agua generados por los desprendimientos, que podrían desbordarse o romper las barreras naturales que los contienen. Uno de estos cuerpos de agua comenzó a desbordarse, aunque posteriormente su nivel se estabilizó, por lo que los equipos de emergencia retomaron parcialmente las operaciones de rescate.

Mientras tanto, continúan las tareas para localizar a las personas desaparecidas y rescatar a quienes quedaron aislados por el barro y los escombros. Helicópteros y equipos terrestres trabajan en las zonas más afectadas, aunque las condiciones geográficas y el riesgo de nuevos deslizamientos dificultan las operaciones. Las autoridades de Nepal y China mantienen la vigilancia sobre la región ante la posibilidad de que una nueva crecida agrave todavía más una de las peores catástrofes registradas recientemente en el Himalaya.