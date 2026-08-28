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Nueva alerta en Nepal por riesgo de inundaciones: ya son 584 los muertos

La advertencia se produjo luego de recibir información sobre la rotura de una represa en el lado tibetano de la frontera. Mientras tanto, continúan las tareas de búsqueda y rescate tras las riadas que golpearon la región del Himalaya.

Las autoridades de Nepal emitieron este viernes una nueva alerta ante el riesgo de que se produzcan nuevas inundaciones luego de recibir información sobre la rotura de una represa en el lado tibetano de la frontera. La advertencia se produjo mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate tras las riadas que golpearon la región del Himalaya.

El desastre comenzó el miércoles con un desprendimiento de hielo y rocas en una zona glaciar, que desencadenó una enorme corriente de agua, barro y sedimentos. El fenómeno arrasó poblaciones, caminos, puentes e infraestructura ubicada a ambos lados de la frontera entre Nepal y el Tíbet.

La magnitud de la tragedia continúa creciendo. Según los últimos reportes, al menos 579 personas murieron en Nepal y otras cinco en el Tíbet, mientras que cerca de 1.924 permanecen desaparecidas en territorio nepalí. En total, más de 90.000 personas resultaron afectadas por las inundaciones y los desplazamientos de tierra.

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Ante la posibilidad de una nueva crecida, la Policía nepalí pidió a los equipos de seguridad y rescate que permanezcan en máximo estado de alerta y que se desplacen hacia lugares seguros si la situación empeora. Las autoridades también mantienen bajo vigilancia los cursos de agua y las zonas próximas a las represas naturales formadas después del desastre.

El principal temor está relacionado con los lagos y acumulaciones de agua generados por los desprendimientos, que podrían desbordarse o romper las barreras naturales que los contienen. Uno de estos cuerpos de agua comenzó a desbordarse, aunque posteriormente su nivel se estabilizó, por lo que los equipos de emergencia retomaron parcialmente las operaciones de rescate.

Mientras tanto, continúan las tareas para localizar a las personas desaparecidas y rescatar a quienes quedaron aislados por el barro y los escombros. Helicópteros y equipos terrestres trabajan en las zonas más afectadas, aunque las condiciones geográficas y el riesgo de nuevos deslizamientos dificultan las operaciones. Las autoridades de Nepal y China mantienen la vigilancia sobre la región ante la posibilidad de que una nueva crecida agrave todavía más una de las peores catástrofes registradas recientemente en el Himalaya.

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