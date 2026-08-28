"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > detenido

Entraba a pie a la provincia y lo detuvieron por un pedido de captura

Un hombre ingresó a San Juan caminando y terminó detenido en el Control San Carlos al constatarse un pedido de captura vigente por robo desde Jujuy.

Un control de rutina en uno de los principales accesos a San Juan culminó con la detención de un hombre buscado por la Justicia de Jujuy en el marco de una causa por robo. El procedimiento se llevó a cabo en el Control San Carlos, donde personal policial realizaba entrevistas de rutina a las personas que ingresaban a la provincia.

El procedimiento se llevó a cabo en el Control San Carlos, donde personal policial realizaba entrevistas de rutina a las personas que ingresaban a la provincia.

En ese contexto, los efectivos entrevistaron a un hombre que se encontraba ingresando a pie. Al solicitar sus datos y consultar sus antecedentes, el sistema arrojó que registraba un pedido de captura vigente.

Te puede interesar...

De acuerdo con la información policial, la medida había sido requerida por la Unidad Fiscal de Investigación Penal Preparatoria N° 1 de San Pedro de Jujuy, en el marco de una investigación por el delito de robo.

El hombre fue identificado como Waldemar Vidal, quien quedó a disposición de la Justicia.

Tras recibir las directivas correspondientes del Ayudante Fiscal, se dispuso su detención y traslado a la Comisaría Octava, donde quedó alojado mientras continúan las actuaciones de rigor y se realizan las comunicaciones correspondientes con la Justicia jujeña.

Temas

Te puede interesar