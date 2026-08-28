Un control de rutina en uno de los principales accesos a San Juan culminó con la detención de un hombre buscado por la Justicia de Jujuy en el marco de una causa por robo. El procedimiento se llevó a cabo en el Control San Carlos, donde personal policial realizaba entrevistas de rutina a las personas que ingresaban a la provincia.
Entraba a pie a la provincia y lo detuvieron por un pedido de captura
Un hombre ingresó a San Juan caminando y terminó detenido en el Control San Carlos al constatarse un pedido de captura vigente por robo desde Jujuy.