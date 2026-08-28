Entraba a pie a la provincia y lo detuvieron por un pedido de captura

De acuerdo con la información policial, la medida había sido requerida por la Unidad Fiscal de Investigación Penal Preparatoria N° 1 de San Pedro de Jujuy, en el marco de una investigación por el delito de robo.

El hombre fue identificado como Waldemar Vidal, quien quedó a disposición de la Justicia.

Tras recibir las directivas correspondientes del Ayudante Fiscal, se dispuso su detención y traslado a la Comisaría Octava, donde quedó alojado mientras continúan las actuaciones de rigor y se realizan las comunicaciones correspondientes con la Justicia jujeña.