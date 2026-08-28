Orrego entregó $350 millones para la digitalización de Pymes sanjuaninas

Durante el acto, Orrego se refirió a la importancia de este hito y expresó: "Para mí es un día muy importante, muy especial, porque yo creo en todo esto. Estoy convencido de que los desafíos que tiene el mundo, si bien hay muchos, pero el que tiene que ver con la economía del conocimiento es uno, el que tiene que ver con la transición energética que es otro importante, y, claramente lo es también el que tiene que ver con las energías limpias. Son tres desafíos que el mundo no va a abandonar, que va a ir hasta el fondo. Y en estos tres, San Juan tiene un gran protagonismo, y estoy convencido que va a tener un gran futuro y muy buenos resultados".

El mandatario también reflexionó sobre el proceso de gestación de estas políticas de modernización: "Saber que alguna vez cuando empezamos a generar esa idea, esa semillita que uno tiene en la cabeza, la idea de pasar seguramente cada uno de los proyectos que vivan adelante, esa idea de que teníamos que poner la economía del conocimiento en manos de aquellos que quieren soñar, de los que quieren innovar, debía ser una realidad. Eso que pensamos y que hoy se hace realidad no es poca cosa. Quiero felicitarlos porque animarse es muy importante, el saber que los emprendedores, como siempre digo, no duermen para descansar, sino para seguir soñando, seguir mirando hacia adelante".

Finalmente, Orrego valoró que "esa idea se tiene que regar todos los días, y no hay mejor forma de hacerlo de esta manera. Por eso yo admiro tanto a aquellas personas que tienen esa esa actitud, que no la tienen todos, como la vocación de poder avanzar en ese mundo, que a veces es difícil conocer, como es la economía del conocimiento, donde todo esto que viene de la inteligencia artificial, yo no sé hasta dónde va a llevar, pero yo quiero que todo se aplique para bien. Estoy convencido de que, se aplica para bien, es muy bueno. Y en eso creo que tenemos un gran camino para trabajar entre todos. Decirles, por supuesto, que estamos para servirles, para escuchar bien".

Concluyó remarcando que "la meta es seguir trabajando, tenemos que ir avanzando de la manera en que el mundo avanza. El mundo va pasando cada vez más rápido".

Por su parte, el ministro Fernández destacó que “el equipo de Ciencia y Técnica ha sido invitado a exponer el diseño de esta política pública en Perú como un modelo de política pública para ser compartida con otras jurisdicciones de Latinoamérica".

A la par, destacó que “quiero agradecer al gobernador por apoyarnos siempre en esta locura de la innovación, que a veces es la inversión más a riesgo que se hace, porque uno invierte a la hora de innovar y no sabe cuáles van a ser los resultados".

Sobre el programa de financiamiento tecnológico

Esta línea de asistencia forma parte de los instrumentos del Programa de Fortalecimiento de la Economía del Conocimiento, coordinado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación provincial. Para esta convocatoria, el Gobierno de San Juan dispuso un presupuesto global de 350 millones de pesos orientados a cubrir hasta el 70 por ciento del costo total de cada uno de los proyectos seleccionados, mientras que las empresas beneficiarias aportan el 30 por ciento restante como contraparte.

Los fondos asignados deben aplicarse estrictamente a la incorporación de bienes de capital, al pago de honorarios por servicios tercerizados o a la contratación de nuevo personal.

Durante la convocatoria se recibieron cerca de 60 proyectos, de los cuales una comisión evaluadora estableció un orden de mérito para seleccionar finalmente a 27 proyectos que cumplieron con la totalidad de los requisitos técnicos.

Las empresas beneficiarias corresponden a diversos rubros de la actividad local, tales como software y servicios informáticos, gastronomía, alimentos, construcción, consultoría, servicios profesionales, salud, vitivinicultura, industria, comercio, telecomunicaciones, logística, transporte, educación, servicios mineros y desarrollo inmobiliario.

En el mismo evento se concretó la entrega de tablets a 13 capacitadores del programa Formación de Formadores Esencia, quienes fueron distinguidos por su rendimiento educativo y tendrán la misión de formar a más sanjuaninos en el uso de inteligencia artificial.