La investigación por el millonario robo a la joyería M&G, ocurrido durante la madrugada del lunes en pleno microcentro sanjuanino, tuvo avances importantes en las últimas horas. Tras tres allanamientos realizados en Chimbas, la Policía detuvo a dos adolescentes de 16 años que quedaron vinculados a la causa y logró recuperar parte del botín sustraído.
Robo millonario a una joyería: detuvieron a dos menores y recuperaron el botín
La Policía realizó tres allanamientos en Chimbas por el robo a la joyería M&G y detuvo a dos adolescentes de 16 años. Además, recuperaron más de 150 relojes valuados en unos $30 millones.