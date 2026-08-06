Robo millonario a una joyería: detuvieron a dos menores y recuperaron el botín

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, los delincuentes ingresaron al local tras manipular el acceso, lograron evitar el sistema de alarma y permanecieron apenas unos minutos dentro del comercio. En ese breve lapso se llevaron una importante cantidad de relojes de alta gama y otros elementos de valor.

Además, días atrás los investigadores ya habían encontrado la motocicleta utilizada presuntamente durante la fuga, mientras que las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte del accionar de los ladrones.

Como resultado de los allanamientos realizados en distintos domicilios de Chimbas, los investigadores identificaron a dos adolescentes de 16 años como sospechosos del hecho. Ambos quedaron vinculados a la investigación judicial, mientras la Justicia continúa reuniendo elementos para determinar las responsabilidades en el robo.

La causa está a cargo del fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad, Oscar Ghilardi, junto al ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón. La investigación continúa abierta para establecer si hubo más personas involucradas y reconstruir cómo fue el recorrido del botín desde el momento del robo hasta su recuperación.