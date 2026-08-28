Por la alta demanda, el programa Garrafa Hogar se extiende durante todo septiembre

9 a 11 horas en la Unión Vecinal Villa Balcarce (calle Hilario Cuadros 50 sur)
11:30 a 13:30 horas en el SUM de Villa Alba (calle Hermes Quijada y Cordillera de los Andes)
Martes 1 de septiembre en 9 de Julio
10 a 11 horas en la Plaza Chacritas
11:30 a 12:30 horas en la Plaza Independencia de Villa Cabecera
Miércoles 2 de septiembre en Chimbas
10 a 11 horas en la Plaza San Cayetano (calle 25 de Mayo y 2 de Septiembre)
11:30 a 12:30 horas en la Unión Vecinal Villa El Salvador (calle Chubut y Entre Ríos)
Jueves 3 de septiembre en Rawson
9 a 10 horas en la Unión Vecinal Villa San Miguel (Pedro Echagüe 927, entre República del Líbano y Confraternidad Americana)
10:30 a 11:00 horas en calle Florida 174, entre José Ingenieros y Francia Barrio Güemes
11:30 a 12:30 horas en la Plaza Serranías del Sur
12:30 a 13:30 horas en la Plaza Villa San Damián
Viernes 4 de septiembre en Calingasta
9 a 10 horas en la Plaza Patricias Sanjuaninas (Av. Argentina s/n, Villa Calingasta)
10:30 a 11:00 horas en la Plaza Domingo F. Sarmiento (calle Sarmiento, Tamberías)
11:30 a 12:00 horas en la Plazoleta Héroes de Malvinas (Ruta Nacional 149, Sorocayense)
12 a 13:30 horas en la Unión Vecinal Domingo Faustino Sarmiento (calle Las Heras y Av. Presidente Roca, Barreal)
13:30 a 14:30 horas en la Plaza del Barrio Alameda Zona Sur
Viernes 4 de septiembre en 25 de Mayo (Operativo San Juan Cerca)
11 a 12 horas en la Escuela Florencia Nightingale (La Chimbera)