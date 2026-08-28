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Por la alta demanda, el programa Garrafa Hogar se extiende durante todo septiembre

Del lunes 31 al 4 de septiembre, el programa visita Santa Lucía, 9 de Julio, Chimbas, Rawson, Calingasta y 25 de Mayo.

Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación confirmaron el cronograma de operativos para la primera semana de septiembre. Debido a la alta demanda, los operativos continuarán durante el mes de septiembre, con la venta de más de 16.000 garrafas hasta la fecha, superando las 10.000 vendidas en 2025.

Los precios se mantienen en $20.000 para las garrafas de 10 kg y $30.000 para las de 15 kg.

El cronograma para la semana es el siguiente:

Lunes 31 de agosto en Santa Lucía

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9 a 11 horas en la Unión Vecinal Villa Balcarce (calle Hilario Cuadros 50 sur)

11:30 a 13:30 horas en el SUM de Villa Alba (calle Hermes Quijada y Cordillera de los Andes)

Martes 1 de septiembre en 9 de Julio

10 a 11 horas en la Plaza Chacritas

11:30 a 12:30 horas en la Plaza Independencia de Villa Cabecera

Miércoles 2 de septiembre en Chimbas

10 a 11 horas en la Plaza San Cayetano (calle 25 de Mayo y 2 de Septiembre)

11:30 a 12:30 horas en la Unión Vecinal Villa El Salvador (calle Chubut y Entre Ríos)

Jueves 3 de septiembre en Rawson

9 a 10 horas en la Unión Vecinal Villa San Miguel (Pedro Echagüe 927, entre República del Líbano y Confraternidad Americana)

10:30 a 11:00 horas en calle Florida 174, entre José Ingenieros y Francia Barrio Güemes

11:30 a 12:30 horas en la Plaza Serranías del Sur

12:30 a 13:30 horas en la Plaza Villa San Damián

Viernes 4 de septiembre en Calingasta

9 a 10 horas en la Plaza Patricias Sanjuaninas (Av. Argentina s/n, Villa Calingasta)

10:30 a 11:00 horas en la Plaza Domingo F. Sarmiento (calle Sarmiento, Tamberías)

11:30 a 12:00 horas en la Plazoleta Héroes de Malvinas (Ruta Nacional 149, Sorocayense)

12 a 13:30 horas en la Unión Vecinal Domingo Faustino Sarmiento (calle Las Heras y Av. Presidente Roca, Barreal)

13:30 a 14:30 horas en la Plaza del Barrio Alameda Zona Sur

Viernes 4 de septiembre en 25 de Mayo (Operativo San Juan Cerca)

11 a 12 horas en la Escuela Florencia Nightingale (La Chimbera)

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