¿Golpe planificado?: los ladrones sabían cómo silenciar la alarma de la joyería

A pesar de ese avance, los investigadores todavía trabajan para individualizar a los responsables. "Lo que necesitamos ahora es poder identificar plenamente a los sujetos", explicó García Castrillón ante la prensa.

Uno de los datos que más llamó la atención de la investigación es la forma en que los delincuentes neutralizaron el sistema de seguridad del comercio.

Según detalló el ayudante fiscal a Canal 8, antes de ingresar al local arrancaron la sirena exterior de la alarma y, una vez dentro, destruyeron el sistema aturdidor. Esa maniobra impidió que el sonido pudiera escucharse desde el exterior y les permitió permanecer entre dos y tres minutos dentro de la joyería sin alertar a vecinos ni a los efectivos policiales que patrullaban la zona.

"Los delincuentes sabían que se iban a encontrar con la activación de la alarma. Se nota en las imágenes cómo accionan para romperla. Evidentemente hubo una investigación previa sobre el funcionamiento del sistema", sostuvo García Castrillón.

Para la Fiscalía, ese comportamiento demuestra que el golpe no fue improvisado, sino que existió una planificación previa para minimizar las posibilidades de ser descubiertos.

De acuerdo con la investigación, en apenas cuatro minutos los ladrones se llevaron más de 150 relojes, además de joyas y artículos de platería. El perjuicio económico fue estimado de manera preliminar entre 20 y 30 millones de pesos.

Los investigadores también confirmaron que la joyería no contaba con un seguro que cubriera este tipo de hechos, por lo que las pérdidas deberán ser afrontadas por los propietarios. La Fiscalía concentra ahora el trabajo en el análisis de las cámaras de seguridad privadas, de los domos del CISEM 911 y de otros registros obtenidos durante las últimas horas.

"Continuaremos con el seguimiento de las imágenes y con la mejor calidad posible que podamos obtener. Es probable que los delincuentes mantengan oculto el botín durante un tiempo por el impacto que tuvo este robo", señaló García Castrillón.

Además, confirmó que hasta el momento se descarta la participación directa de un tercer delincuente en la ejecución del golpe, aunque aclaró que ninguna hipótesis permanece cerrada mientras avanza la investigación.

En paralelo, personal de Criminalística continúa peritando tres huellas dactilares levantadas en el lugar del hecho, que serán cotejadas con la base de datos de Inteligencia Criminal en busca de identificar a los responsables del robo que conmocionó al microcentro sanjuanino.