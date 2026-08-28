Estafaba con cheques sin fondos y acordó entregar motos y $12 millones

El acuerdo contempla una reparación para las 10 víctimas reconocidas en la investigación.

Balmaceda deberá entregar seis motocicletas Okinoi 110 cc 0 km, destinadas a seis de los damnificados identificados en el expediente. Además, se establecieron pagos en efectivo por aproximadamente $12 millones, distribuidos en siete cuotas mensuales.

La reparación integral permite, bajo determinadas condiciones y con la correspondiente homologación judicial, resolver el conflicto penal sin llegar a un juicio. En este caso, el cumplimiento del acuerdo será determinante, ya que el incumplimiento de las obligaciones pactadas puede provocar que el beneficio quede sin efecto y la causa continúe.

Una causa que comenzó con cheques sin fondos

La investigación está a cargo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas y comenzó a partir de denuncias contra Balmaceda por operaciones comerciales en las que, según la acusación, habría adquirido motos, vehículos y otros bienes entregando cheques que luego no pudieron ser cobrados.

La causa inicialmente contemplaba seis hechos y un perjuicio estimado en unos $15 millones. Con la incorporación de nuevas denuncias, el expediente pasó a reunir 10 damnificados y el monto investigado ascendió a aproximadamente $20 millones.

Balmaceda ya había recuperado la libertad en mayo, luego de que un juez de Impugnación hiciera lugar a un planteo de su defensa.

Ahora, el acuerdo alcanzado con las víctimas abre una nueva instancia para el expediente. La libertad del comerciante queda vinculada al cumplimiento de las condiciones asumidas ante la Justicia.