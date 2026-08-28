Un motociclista murió tras chocar con un camión y hay un detenido

Por circunstancias que todavía deben determinarse, ambos vehículos impactaron.

Castillo sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital de Calingasta. Debido a su estado, se había dispuesto un traslado aéreo hacia la ciudad de San Juan, pero el operativo no llegó a concretarse.

El motociclista murió en el hospital mientras se aguardaba la llegada del helicóptero sanitario, como consecuencia de las heridas sufridas en el impacto. Tras el choque, además, la motocicleta se incendió y quedó seriamente afectada, lo que obligó a intervenir sobre la escena para controlar el fuego.

El conductor del camión fue identificado como Gastón Marcos Olguín y quedó detenido en el marco de la investigación.

La UFI Delitos Especiales ordenó las medidas de prueba para reconstruir cómo ocurrió el choque y determinar las circunstancias que derivaron en la muerte de Castillo.

Entre los elementos secuestrados quedaron los vehículos involucrados, el casco de la víctima y la carga de bebidas que transportaba el camión.

También se dispuso el levantamiento del cuerpo y la realización de la autopsia correspondiente. La causa está a cargo del fiscal de caso Francisco Pizarro, con intervención del ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi.