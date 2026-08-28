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Un motociclista murió tras chocar con un camión y hay un detenido

Walter Alexis Castillo falleció luego de impactar con un camión en el cruce de Maipú y Ramón Díaz. La UFI Delitos Especiales investiga la mecánica del siniestro y ordenó una serie de pericias.

Un siniestro vial terminó en tragedia este viernes en Tamberías, Calingasta, donde un motociclista murió después de chocar contra un camión. La víctima fue identificada como Walter Alexis Castillo, de 46 años, mientras que el conductor del vehículo de mayor porte quedó detenido y a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió durante la mañana en la intersección de Maipú y Ramón Díaz. De acuerdo con la hipótesis preliminar incorporada a la investigación,

Castillo circulaba en una motocicleta Mondial 150 cc por Ramón Díaz hacia el sur, mientras que el camión avanzaba por Maipú en dirección oeste.

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Por circunstancias que todavía deben determinarse, ambos vehículos impactaron.

Castillo sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital de Calingasta. Debido a su estado, se había dispuesto un traslado aéreo hacia la ciudad de San Juan, pero el operativo no llegó a concretarse.

El motociclista murió en el hospital mientras se aguardaba la llegada del helicóptero sanitario, como consecuencia de las heridas sufridas en el impacto. Tras el choque, además, la motocicleta se incendió y quedó seriamente afectada, lo que obligó a intervenir sobre la escena para controlar el fuego.

El conductor del camión fue identificado como Gastón Marcos Olguín y quedó detenido en el marco de la investigación.

La UFI Delitos Especiales ordenó las medidas de prueba para reconstruir cómo ocurrió el choque y determinar las circunstancias que derivaron en la muerte de Castillo.

Entre los elementos secuestrados quedaron los vehículos involucrados, el casco de la víctima y la carga de bebidas que transportaba el camión.

También se dispuso el levantamiento del cuerpo y la realización de la autopsia correspondiente. La causa está a cargo del fiscal de caso Francisco Pizarro, con intervención del ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi.

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