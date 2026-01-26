Detuvieron a los padres de los cuatro niños retirados sin orden judicial

image

Según fuentes judiciales, la mujer fue acusada de manera provisoria por el delito de desobediencia a una orden judicial, contemplado en el artículo 239 del Código Penal, que prevé penas de 15 días a un año de prisión. La imputación se sustenta en el incumplimiento de la medida que establecía que la guarda de los niños debía permanecer en manos de la tía.

En el caso del padre, la situación procesal sería más compleja. Además de la desobediencia judicial, se analiza una imputación por amenazas agravadas por el uso de arma, a partir de una denuncia que indica que habría ingresado al domicilio por la parte trasera portando un cuchillo y luego se habría retirado junto a la madre de los niños en un remis. La existencia del arma y las circunstancias del hecho se encuentran bajo análisis de los investigadores.

La detención fue solicitada por el fiscal del Ministerio Público Fiscal Roberto Ginsberg, en el marco de una causa que cuenta con legajos abiertos tanto en el Tercer Juzgado de Familia como en la UFI CAVIG. Hasta el momento, no se fijó audiencia de control de detención ni formalización.

El expediente expone un contexto de vulnerabilidad familiar. De acuerdo a antecedentes incorporados a la causa, los padres registran situaciones previas vinculadas al consumo de estupefacientes, lo que había motivado que, en una instancia anterior, el juez Esteban De la Torre resolviera retirarles la guarda y otorgarla a familiares. En ese proceso, los menores fueron representados por la asesora de Menores Laura Romarión.

Por su parte, la defensa de los detenidos cuestionó la versión inicial del hecho y sostuvo que la madre se habría llevado a los niños tras una discusión verbal, negando el uso de armas y afirmando que el accionar respondió a una supuesta preocupación por el estado de los menores. Hasta el momento, no hay denuncias confirmadas que respalden esa versión.

Actualmente, los niños permanecen bajo contención y resguardo, mientras los organismos intervinientes evalúan su situación integral y definen las medidas a adoptar en relación con la guarda y el entorno familiar más adecuado.