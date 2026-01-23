Los padres de los hermanitos siguen libres: evalúan el historial de la familia

Crónica de un "secuestro" violento

El hecho que desencadenó la búsqueda ocurrió el miércoles. Aprovechando que la abuela de los menores —quien poseía la guarda provisoria— había salido a realizar compras, los padres irrumpieron en la vivienda.

Bajo una prohibición de acercamiento vigente, el hombre amenazó con un arma blanca a una tío de los niños que se encontraba al cuidado de los mismos. Tras el violento episodio, cargaron a los cuatro menores en un remís y se dieron a la fuga. Finalmente, los niños fueron hallados en la casa de otra tía, donde la madre se vio acorralada por el despliegue policial y huyó del lugar.

Pese al traumático evento, fuentes oficiales confirmaron que los cuatro niños se encuentran en perfecto estado de salud. Por ahora, permanecen bajo resguardo mientras la UFI CAVIG interviniente definen los próximos pasos y evalúan nuevas figuras legales para el caso.