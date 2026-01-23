"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > hermanitos

Los padres de los hermanitos siguen libres: evalúan el historial de la familia

Los menores están en buen estado tras el rescate. Investigan las adicciones de la mujer y la desobediencia judicial si es que existe.

Tras el operativo que permitió dar con el paradero de los cuatro hermanitos que habían sido retirados de manera violenta de su entorno de guarda, la investigación judicial avanza sobre la responsabilidad de sus progenitores. Según informaron fuentes judiciales a sanjuan8.com, hasta el momento los padres no han sido detenidos, aunque su situación es sumamente comprometida.

La investigación reveló datos clave sobre el perfil de los involucrados. La madre, una mujer de 36 años, padece un cuadro de adicciones graves, factor que habría sido determinante en la pérdida previa de la custodia de sus hijos. Por su parte, se confirmó que ninguno de los dos padres cuenta con condenas previas.

En cuanto a la situación legal del padre, la calificación provisoria es por "desobediencia de una orden judicial y amenazas agravadas por el uso de arma". Se espera que en las próximas horas la Dirección de Niñez y Adolescencia remita un informe detallado que podría modificar o ampliar las figuras penales que se les imputan.

Te puede interesar...

Crónica de un "secuestro" violento

El hecho que desencadenó la búsqueda ocurrió el miércoles. Aprovechando que la abuela de los menores —quien poseía la guarda provisoria— había salido a realizar compras, los padres irrumpieron en la vivienda.

Bajo una prohibición de acercamiento vigente, el hombre amenazó con un arma blanca a una tío de los niños que se encontraba al cuidado de los mismos. Tras el violento episodio, cargaron a los cuatro menores en un remís y se dieron a la fuga. Finalmente, los niños fueron hallados en la casa de otra tía, donde la madre se vio acorralada por el despliegue policial y huyó del lugar.

Pese al traumático evento, fuentes oficiales confirmaron que los cuatro niños se encuentran en perfecto estado de salud. Por ahora, permanecen bajo resguardo mientras la UFI CAVIG interviniente definen los próximos pasos y evalúan nuevas figuras legales para el caso.

Temas

Te puede interesar