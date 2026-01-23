Tras el operativo que permitió dar con el paradero de los cuatro hermanitos que habían sido retirados de manera violenta de su entorno de guarda, la investigación judicial avanza sobre la responsabilidad de sus progenitores. Según informaron fuentes judiciales a sanjuan8.com, hasta el momento los padres no han sido detenidos, aunque su situación es sumamente comprometida.
Los padres de los hermanitos siguen libres: evalúan el historial de la familia
Los menores están en buen estado tras el rescate. Investigan las adicciones de la mujer y la desobediencia judicial si es que existe.