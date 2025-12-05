Detuvieron en Chile al empresario sanjuanino buscado por graves denuncias

Por la gravedad de las acusaciones, la entonces fiscal Ana Lía Larrea ordenó medidas de prueba psicológica y solicitó un cotejo genético entre Calívar y el niño mencionado por una de las denunciantes. También pidió que las causas fueran acumuladas en el Quinto Juzgado, a cargo del juez Benito Ortiz, quien falleció posteriormente. El expediente pasó luego a la Unidad Conclusiva de Causas.

La investigación reveló además que la hija del empresario, Cecilia Nerea Calívar, y su pareja, Exequiel Richard Quiroga, habrían colaborado en su fuga. Ambos fueron detenidos en 2019 en una vivienda de calle Urquiza, en Capital, acusados de encubrimiento agravado. La Policía Federal secuestró teléfonos, computadoras y dispositivos electrónicos con el objetivo de reconstruir el recorrido del empresario.

Registros migratorios confirmaron que Calívar cruzó a Chile por el paso Cristo Redentor acompañado por su hija, su yerno y su nieto. La pareja regresó al país con el niño, pero el empresario nunca volvió, lo que consolidó la hipótesis de su escape hacia territorio chileno.

La captura, concretada esta semana en Santiago, generó lo que fuentes judiciales describieron como una “revolución” en la Unidad Conclusiva de Causas, debido a la complejidad del expediente y el paso del tiempo. Calívar era buscado internacionalmente desde mayo de 2019 y su caso se mantuvo en trámite a la espera de su localización.

Con su detención, ahora se deberán activar los procedimientos formales para determinar su extradición y su posterior comparecencia ante la Justicia sanjuanina, donde continúa vigente la investigación por abuso sexual gravemente ultrajante y acceso carnal, según las denuncias que figuran en el expediente.