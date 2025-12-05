Detuvieron en Chile al empresario sanjuanino buscado por graves denuncias
El empresario Julio Omar Calívar, buscado por Interpol desde 2019 por graves denuncias de abuso sexual, fue recapturado en Chile tras seis años prófugo, confirmaron fuentes judiciales.
El empresario sanjuanino Julio Omar Calívar, reconocido por su actividad en el rubro de venta de motos, fue capturado en Santiago de Chile luego de permanecer seis años prófugo por múltiples denuncias de abuso sexual. Su orden de captura figuraba en los registros de Interpol, confirmaron fuentes vinculadas al caso.
Calívar, de 65 años, desapareció en abril de 2019, antes de que la Policía y la Justicia ejecutaran un allanamiento en su domicilio por una causa de abuso sexual que inicialmente tramitó en el entonces Quinto Juzgado de Instrucción, presidido por el juez Benedicto Correa. El empresario no se presentó a varias citaciones, por lo que fue declarado prófugo.
Según la denuncia inicial, los hechos involucraban a una niña de 12 años, hija de un matrimonio amigo. La menor relató que había sufrido manoseos y “acercamientos indebidos” durante una reunión familiar, hechos que luego ratificó en Cámara Gesell. A esa causa se sumaron en 2019 otras dos denuncias de parientes mayores de 20 años, quienes afirmaron haber sido víctimas de prácticas sexuales reiteradas a lo largo de varios años. Una de ellas aseguró que su hijo nació como consecuencia de una violación atribuida al empresario.
Por la gravedad de las acusaciones, la entonces fiscal Ana Lía Larrea ordenó medidas de prueba psicológica y solicitó un cotejo genético entre Calívar y el niño mencionado por una de las denunciantes. También pidió que las causas fueran acumuladas en el Quinto Juzgado, a cargo del juez Benito Ortiz, quien falleció posteriormente. El expediente pasó luego a la Unidad Conclusiva de Causas.
La investigación reveló además que la hija del empresario, Cecilia Nerea Calívar, y su pareja, Exequiel Richard Quiroga, habrían colaborado en su fuga. Ambos fueron detenidos en 2019 en una vivienda de calle Urquiza, en Capital, acusados de encubrimiento agravado. La Policía Federal secuestró teléfonos, computadoras y dispositivos electrónicos con el objetivo de reconstruir el recorrido del empresario.
Registros migratorios confirmaron que Calívar cruzó a Chile por el paso Cristo Redentor acompañado por su hija, su yerno y su nieto. La pareja regresó al país con el niño, pero el empresario nunca volvió, lo que consolidó la hipótesis de su escape hacia territorio chileno.
La captura, concretada esta semana en Santiago, generó lo que fuentes judiciales describieron como una “revolución” en la Unidad Conclusiva de Causas, debido a la complejidad del expediente y el paso del tiempo. Calívar era buscado internacionalmente desde mayo de 2019 y su caso se mantuvo en trámite a la espera de su localización.
Con su detención, ahora se deberán activar los procedimientos formales para determinar su extradición y su posterior comparecencia ante la Justicia sanjuanina, donde continúa vigente la investigación por abuso sexual gravemente ultrajante y acceso carnal, según las denuncias que figuran en el expediente.