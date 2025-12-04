"
Admitió haber violado y asaltado a una joven y recibió 9 años de cárcel

Agustín Peña Espejo, de 21 años, admitió su autoría en un juicio abreviado y fue condenado a 9 años de prisión efectiva.

El sujeto que en mayo pasado violó y asaltó a una joven en la zona de Médano de Oro fue condenado este jueves a nueve años de prisión efectiva, luego de aceptar su responsabilidad en un juicio abreviado. Se trata de Agustín Osvaldo Peña Espejo, de 21 años, quien decidió no llegar a debate ante la contundencia de las pruebas en su contra.

El acuerdo fue presentado por el fiscal Roberto Ginsberg, subrogando al fiscal Mario Panetta, junto a la ayudante fiscal Verónica Recio, y el defensor del imputado, Juan Marcos Zapata. El juez Javier Figuerola homologó los términos del abreviado y fijó la pena.

El violento ataque ocurrió el 17 de mayo de 2025, alrededor de las 8 de la mañana, en el callejón Los Sauces, en Médano de Oro. La víctima se trasladaba en bicicleta hacia su trabajo cuando fue interceptada por Peña Espejo, quien se abalanzó sobre ella y la derribó. Bajo amenazas, la obligó a internarse en una zona oculta entre la vegetación, donde la sometió a distintos actos de índole sexual y finalmente la violó sin protección.

Luego, el agresor revisó la mochila de la joven y, aunque no encontró dinero, la amenazó y le exigió que entregara su teléfono celular. Antes de huir, le advirtió que la mataría si denunciaba lo sucedido. Peña Espejo escapó en la bicicleta de la víctima, que abandonó más tarde en inmediaciones de calle 13, al este de Ruta 40.

Ese mismo día, el condenado llegó hasta la casa de un tío en Pocito, donde rompió el chip del celular robado y lo vendió por 70 mil pesos, retirándose del lugar cerca de las 20:30.

La UFI CAVIG llevó adelante la investigación que permitió detenerlo días después. Además de las pericias científicas, la víctima realizó un reconocimiento formal y señaló directamente a Peña Espejo como su agresor.

EL CASO

Minutos antes de las 8 de la mañana del 17 de mayo, una mujer fue atacada sexualmente en un callejón ubicado en Los Sauces, entre calles 13 y 14, en el departamento Pocito. La víctima acababa de salir de trabajar —cuidaba a una persona mayor— cuando fue sorprendida por un sujeto que la abordó, la arrojó al piso y la violó. Luego, el agresor le robó el celular y la bicicleta, y huyó del lugar.

Fuentes judiciales confirmaron a sanjuan8.com que el caso avanzó rápidamente a partir de un dato clave: el chip del celular robado fue activado y llevado a un nuevo equipo, lo que permitió rastrear al sospechoso. La línea fue vendida a una persona, que vive en la zona del Médano de Oro. Al momento del hecho, se encontraba en la casa de un familiar y, según fuentes, se mantuvo en silencio sobre lo sucedido.

