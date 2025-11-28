"
Detuvieron a un camionero por amenazas y a un joven por robo agravado

En dos operativos llevados cabo este viernes, la poliai detuvo a un camionero acusado de amenazar con un cuchillo a un ciclista y a un joven detenido por un robo agravado cometido junto a tres menores.

La Policía de San Juan intervino este viernes en dos hechos distintos que terminaron con detenciones en Rivadavia y Rawson. En ambos casos actuaron unidades operativas y fiscales de turno, debido a delitos vinculados a amenazas con arma blanca y robo doblemente agravado

El primer episodio ocurrió durante la mañana en la intersección de Avenida Libertador y calle Galíndez, donde un conflicto de tránsito derivó en un hecho de violencia. Según fuentes policiales, David Soares, de 48 años y conductor de un camión, mantuvo un intercambio verbal con un ciclista de la misma edad. En ese contexto, el camionero habría amenazado a la víctima con un cuchillo de gran tamaño.

Tras el incidente, el ciclista alertó a la patrulla de móviles comunales de Rivadavia, que inició un operativo de búsqueda. Minutos más tarde, Soares fue localizado y aprehendido. La UFI Genérica quedó a cargo de las actuaciones.

El segundo caso se registró en Rawson, donde Nahuel Alexander Morales, de 22 años, fue detenido por el delito de robo doblemente agravado por ser en poblado, en banda y con participación de un menor. De acuerdo con la investigación, Morales habría actuado junto a tres adolescentes para sustraer una bomba de agua marca Gamma, un pantalón y una remera del interior de la vivienda de un hombre de 58 años ubicada en calle Alvear.

El damnificado sorprendió a los sospechosos cuando huían y avisó a la Policía. Personal de Motorizada II logró interceptarlos en la intersección de Alvear y Félix Aguilar. Los menores fueron restituidos a sus progenitores por la Justicia de Menores, mientras que Morales quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Ambos hechos quedaron bajo investigación judicial mientras continúan las medidas procesales correspondientes.

