Una empleada de una heladería ubicada en Rawson, presuntamente vinculada a la franquicia de una reconocida firma local, presentó una denuncia por supuesto abuso sexual simple contra el dueño del comercio, identificado como Gerard, franquiciante del local. La presentación fue realizada este miércoles 3 de diciembre ante la Unidad Fiscal de Abordaje de Casos de Violencia de Género (UFI CAVIG), donde también se solicitó la constitución del abogado Nicolás Aguirre como querellante.
Investigan causa por abuso: una empleada de heladería denunció a su jefe
