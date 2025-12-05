"
Investigan causa por abuso: una empleada de heladería denunció a su jefe

Una empleada denunció por abuso sexual simple al franquiciante de una heladería de Rawson. El hecho habría ocurrido en un festejo privado en su finca de Pocito. La causa está en etapa inicial.

Una empleada de una heladería ubicada en Rawson, presuntamente vinculada a la franquicia de una reconocida firma local, presentó una denuncia por supuesto abuso sexual simple contra el dueño del comercio, identificado como Gerard, franquiciante del local. La presentación fue realizada este miércoles 3 de diciembre ante la Unidad Fiscal de Abordaje de Casos de Violencia de Género (UFI CAVIG), donde también se solicitó la constitución del abogado Nicolás Aguirre como querellante.

Según el relato incorporado a la causa, los hechos habrían ocurrido el 1 de diciembre durante un festejo privado, realizado en la finca La Palapa, propiedad del propio Gerard, en Pocito. De acuerdo a la denuncia, el encuentro fue presentado como una celebración por la “Noche de las Heladerías”, y la asistencia habría sido señalada como obligatoria para los trabajadores presentes. La abogada de la joven remarcó que se trató de un evento en un domicilio particular, “fuera de la órbita de control del franquiciante madre”.

La denunciante sostuvo que, mientras el festejo continuaba en inmediaciones de la piscina, el hombre habría incurrido en conductas inapropiadas, entre ellas levantarla sin su consentimiento, realizarle tocamientos en la cola y arrojarla a la pileta. La joven expresó que esta situación la dejó “conmocionada y angustiada”.

De acuerdo con la presentación, al día siguiente la empleada se dirigió al local para pedirle explicaciones a Gerard. Allí intervino su esposa, Verónica, quien presuntamente la amenazó con denunciarla por estafa. Según consta en la denuncia, la mujer le habría dicho: “Voy a sacar tickets falsos y te voy a denunciar por haber robado plata de la caja”.

El abogado de la denunciante, Nicolás Aguirre, confirmó la presentación judicial y pidió respeto por el debido proceso. “La joven es una persona sin malas intenciones, que simplemente contó lo que vivió. El principio de inocencia debe ser respetado”, afirmó. También remarcó que su defendida “siente angustia y tristeza por lo acontecido”, y que su único objetivo es que la Justicia investigue.

Aguirre también aclaró que la denunciante no está vinculada con los videos ni escraches que circulan en redes sociales describiendo situaciones similares. “No avalamos ese tipo de publicaciones y pedimos preservar la integridad emocional de la joven mientras avanza el expediente”, sostuvo.

Desde la UFI CAVIG informaron que el caso, a cargo del fiscal Atilio Yanardi, se encuentra en una etapa inicial, con medidas de prueba y toma de testimonios en curso. Por el momento, el acusado mantiene la presunción de inocencia mientras se analiza el contexto del encuentro realizado en la finca para determinar si corresponde formalizar la investigación o desestimar la causa.

Se trataría de una franquicia de la reconocida marca Portho.

