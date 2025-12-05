Investigan causa por abuso: una empleada de heladería denunció a su jefe

De acuerdo con la presentación, al día siguiente la empleada se dirigió al local para pedirle explicaciones a Gerard. Allí intervino su esposa, Verónica, quien presuntamente la amenazó con denunciarla por estafa. Según consta en la denuncia, la mujer le habría dicho: “Voy a sacar tickets falsos y te voy a denunciar por haber robado plata de la caja”.

El abogado de la denunciante, Nicolás Aguirre, confirmó la presentación judicial y pidió respeto por el debido proceso. “La joven es una persona sin malas intenciones, que simplemente contó lo que vivió. El principio de inocencia debe ser respetado”, afirmó. También remarcó que su defendida “siente angustia y tristeza por lo acontecido”, y que su único objetivo es que la Justicia investigue.

Aguirre también aclaró que la denunciante no está vinculada con los videos ni escraches que circulan en redes sociales describiendo situaciones similares. “No avalamos ese tipo de publicaciones y pedimos preservar la integridad emocional de la joven mientras avanza el expediente”, sostuvo.

Desde la UFI CAVIG informaron que el caso, a cargo del fiscal Atilio Yanardi, se encuentra en una etapa inicial, con medidas de prueba y toma de testimonios en curso. Por el momento, el acusado mantiene la presunción de inocencia mientras se analiza el contexto del encuentro realizado en la finca para determinar si corresponde formalizar la investigación o desestimar la causa.

Se trataría de una franquicia de la reconocida marca Portho.