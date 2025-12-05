Fallo histórico: deudor alimentario pagará en la factura de la luz lo que debe a su exesposa
La decisión, tomada por la Justicia de Familia de la localidad de San Lorenzo, alcanza a un padre que registra cuotas impagas por un total de más de $2 millones en concepto de mantención de sus hijos.
Por un fallo histórico de la Justicia de Familia de San Lorenzo, en Santa Fe, a un deudor alimentario le cobrarán en la factura de la luz los más de $2 millones que le debe a la madre de su hijos en concepto de mantención.
Así lo resolvió el juez Marcelo Escola, quien ordenó a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) actuar como agente de retención e incluir las cuotas impagas directamente en las boletas del servicio de electricidad contratado por el hombre.
Tras el fallo, María Cecilia Lantella, abogada de la demandante, aclaró a radio LT3 Rosario que "este caso lleva ya un año trabajándose" y aclaró: "No fue una decisión de la noche a la mañana, sino que hubo previamente decisiones restrictivas para el deudor, como no entrar a un estadio de fútbol, tampoco renovar su licencia de conducir y salir del país, es decir que venimos con un tema complejo".
Fue ante el elevado total adeudado que se pidió la participación del prestador de energía. Al respecto, Lantella precisó que "la EPE tiene un rubro que va decir 'consumo' que es el gasto de la luz, pero abajo va a venir otro, en el que se va a incluir el monto de la deuda" y advirtió: "Si no paga toda la factura, le cortan el suministro".
En sintonía, Cecilia Molinero, quien también representa a la denunciante, destacó a Cadena 3 Rosario que lo autorizado por el juez Escola "es novedoso y es muy positivo" y agregó: "Necesitamos actualmente medidas que sean efectivas para el cobro de la cuota".
A su vez, la abogada señaló que "la ejecución de las resoluciones se vuelven cada vez más complejas" y subrayó que "de pagar la factura de la EPE nadie se salva". Además, reveló que su clienta posee el 50% de las empresas del deudor, quien le retiene unilateralmente los ingresos.
El monto adeudado, que es de más de $2 millones y que se incrementa cada mes que pasa, corresponde a los alimentos establecidos mientras se tramita el divorcio. En ese sentido, la letrada remarcó que "la ley establece que la mujer debe seguir viviendo en las mismas condiciones que cuando eran pareja".