Recuperaron la bicicleta de la mujer atacada en La Bebida tras un operativo cerrojo

Según detallaron fuentes policiales a sanjuan8.com, la víctima —una mujer de 51 años, identificada como De la Torre— regresaba de realizar su actividad física cuando fue sorprendida por un sujeto armado con un cuchillo. El agresor salió corriendo desde un descampado, la tiró al suelo, la apuntó con el arma blanca y le robó la bicicleta, para luego volver a internarse en el mismo descampado en dirección al barrio Nuevo Cuyo, en La Bebida.

Desorientada tras el ataque, la mujer fue asistida por vecinos que alertaron a la Policía. Horas más tarde, el operativo cerrojo permitió encontrar la bicicleta oculta entre la maleza, aunque con los piñones desmontados. No hay detenidos hasta el momento.