Recuperaron la bicicleta de la mujer atacada en La Bebida tras un operativo cerrojo

La Policía encontró el rodado oculto en un descampado del barrio Nuevo Cuyo. La víctima, una mujer de 51 años, había sido amenazada con un arma blanca y despojada de su bicicleta.

Luego de varias horas de búsqueda, personal de la Comisaría 34° informó que durante la noche del jueves realizaron un operativo cerrojo en las inmediaciones del barrio Nuevo Cuyo, donde finalmente lograron recuperar la bicicleta de la mujer que había sido atacada horas antes en La Bebida.

Según detallaron fuentes policiales a sanjuan8.com, la víctima —una mujer de 51 años, identificada como De la Torre— regresaba de realizar su actividad física cuando fue sorprendida por un sujeto armado con un cuchillo. El agresor salió corriendo desde un descampado, la tiró al suelo, la apuntó con el arma blanca y le robó la bicicleta, para luego volver a internarse en el mismo descampado en dirección al barrio Nuevo Cuyo, en La Bebida.

Desorientada tras el ataque, la mujer fue asistida por vecinos que alertaron a la Policía. Horas más tarde, el operativo cerrojo permitió encontrar la bicicleta oculta entre la maleza, aunque con los piñones desmontados. No hay detenidos hasta el momento.

