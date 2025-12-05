Luego de varias horas de búsqueda, personal de la Comisaría 34° informó que durante la noche del jueves realizaron un operativo cerrojo en las inmediaciones del barrio Nuevo Cuyo, donde finalmente lograron recuperar la bicicleta de la mujer que había sido atacada horas antes en La Bebida.
Recuperaron la bicicleta de la mujer atacada en La Bebida tras un operativo cerrojo
La Policía encontró el rodado oculto en un descampado del barrio Nuevo Cuyo. La víctima, una mujer de 51 años, había sido amenazada con un arma blanca y despojada de su bicicleta.